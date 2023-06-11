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https://uz.sputniknews.ru/20230611/kazaxstan-tokaev-lesnoy-pojar-traur-35886120.html
В Казахстане 12 июня объявили Днем общенационального траура
В Казахстане 12 июня объявили Днем общенационального траура
Во время лесных пожаров в Абайской области погибли 14 человек.
2023-06-11T13:49+0500
2023-06-11T13:49+0500
в мире
казахстан
пожар
погибшие
происшествия
касым-жомарт токаев
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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня Днем общенационального траура, передает Sputnik Казахстан.Об этом заявил глава Казахстана на встрече с родственниками погибших во время лесных пожаров в Абайской области.По словам политика, правительство окажет семьям погибших и пострадавших поддержку, включая финансовую и какую-либо другую помощь.Напомним, в четверг после удара молний в Абайской области Казахстана вспыхнул пожар. В нем погибли 14 сотрудников лесхоза. Общая площадь пожара составила более 60 тысяч гектаров. В тушении огня участвуют 300 единиц техники, около 1.5 тыс. человек и 11 вертолетов.В стране начали досудебное расследование по статье за "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
https://uz.sputniknews.ru/20230610/spasateli-mchs-podrostok-zastryal-v-betonnom-stolbe--video-35880148.html
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в мире происшествия казахстан пожар лес погибшие токаев
в мире происшествия казахстан пожар лес погибшие токаев

В Казахстане 12 июня объявили Днем общенационального траура

13:49 11.06.2023
© Foto : ҚР Президентінің баспасөз қызметіПрезидент Абай облысында қаза тапқан орман шаруашылығы қызметкерлерінің отбасы мүшелері мен жақын туыстарына көңіл айтты
Президент Абай облысында қаза тапқан орман шаруашылығы қызметкерлерінің отбасы мүшелері мен жақын туыстарына көңіл айтты - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2023
© Foto : ҚР Президентінің баспасөз қызметі
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Во время лесных пожаров в Абайской области погибли 14 человек. Президент Токаев встретился с семьями погибших.
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня Днем общенационального траура, передает Sputnik Казахстан.
Об этом заявил глава Казахстана на встрече с родственниками погибших во время лесных пожаров в Абайской области.
"Я специально приехал, чтобы выразить вам свои соболезнования. Это большая трагедия для всего нашего народа. Будьте сильными в этот тяжелый момент. Разделяю вашу горечь утраты",- сказал Токаев.
По словам политика, правительство окажет семьям погибших и пострадавших поддержку, включая финансовую и какую-либо другую помощь.
"Но одно я хочу сказать точно, те, кто виноват в этой трагедии, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Этот понедельник я объявляю Днем общенационального траура" , - заявил он.
Напомним, в четверг после удара молний в Абайской области Казахстана вспыхнул пожар. В нем погибли 14 сотрудников лесхоза. Общая площадь пожара составила более 60 тысяч гектаров. В тушении огня участвуют 300 единиц техники, около 1.5 тыс. человек и 11 вертолетов.
В стране начали досудебное расследование по статье за "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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