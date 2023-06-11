https://uz.sputniknews.ru/20230611/kazaxstan-tokaev-lesnoy-pojar-traur-35886120.html

В Казахстане 12 июня объявили Днем общенационального траура

В Казахстане 12 июня объявили Днем общенационального траура

Во время лесных пожаров в Абайской области погибли 14 человек.

2023-06-11T13:49+0500

2023-06-11T13:49+0500

2023-06-11T13:49+0500

в мире

казахстан

пожар

погибшие

происшествия

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня Днем общенационального траура, передает Sputnik Казахстан.Об этом заявил глава Казахстана на встрече с родственниками погибших во время лесных пожаров в Абайской области.По словам политика, правительство окажет семьям погибших и пострадавших поддержку, включая финансовую и какую-либо другую помощь.Напомним, в четверг после удара молний в Абайской области Казахстана вспыхнул пожар. В нем погибли 14 сотрудников лесхоза. Общая площадь пожара составила более 60 тысяч гектаров. В тушении огня участвуют 300 единиц техники, около 1.5 тыс. человек и 11 вертолетов.В стране начали досудебное расследование по статье за "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

https://uz.sputniknews.ru/20230610/spasateli-mchs-podrostok-zastryal-v-betonnom-stolbe--video-35880148.html

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