https://uz.sputniknews.ru/20230611/kazaxstan-tokaev-lesnoy-pojar-traur-35886120.html
В Казахстане 12 июня объявили Днем общенационального траура
В Казахстане 12 июня объявили Днем общенационального траура
Во время лесных пожаров в Абайской области погибли 14 человек.
2023-06-11T13:49+0500
2023-06-11T13:49+0500
2023-06-11T13:49+0500
в мире
казахстан
пожар
погибшие
происшествия
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0b/35886105_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_51dd2881d5e3c7220a6997aedec815ef.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня Днем общенационального траура, передает Sputnik Казахстан.Об этом заявил глава Казахстана на встрече с родственниками погибших во время лесных пожаров в Абайской области.По словам политика, правительство окажет семьям погибших и пострадавших поддержку, включая финансовую и какую-либо другую помощь.Напомним, в четверг после удара молний в Абайской области Казахстана вспыхнул пожар. В нем погибли 14 сотрудников лесхоза. Общая площадь пожара составила более 60 тысяч гектаров. В тушении огня участвуют 300 единиц техники, около 1.5 тыс. человек и 11 вертолетов.В стране начали досудебное расследование по статье за "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
https://uz.sputniknews.ru/20230610/spasateli-mchs-podrostok-zastryal-v-betonnom-stolbe--video-35880148.html
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0b/35886105_26:0:1123:823_1920x0_80_0_0_ab99af054798d055af099782c95ba4cc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире происшествия казахстан пожар лес погибшие токаев
в мире происшествия казахстан пожар лес погибшие токаев
В Казахстане 12 июня объявили Днем общенационального траура
Во время лесных пожаров в Абайской области погибли 14 человек. Президент Токаев встретился с семьями погибших.
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня Днем общенационального траура, передает Sputnik Казахстан
.
Об этом заявил глава Казахстана на встрече с родственниками погибших во время лесных пожаров в Абайской области.
"Я специально приехал, чтобы выразить вам свои соболезнования. Это большая трагедия для всего нашего народа. Будьте сильными в этот тяжелый момент. Разделяю вашу горечь утраты",- сказал Токаев.
По словам политика, правительство окажет семьям погибших и пострадавших поддержку, включая финансовую и какую-либо другую помощь.
"Но одно я хочу сказать точно, те, кто виноват в этой трагедии, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Этот понедельник я объявляю Днем общенационального траура" , - заявил он.
Напомним, в четверг после удара молний в Абайской области Казахстана вспыхнул пожар. В нем погибли 14 сотрудников лесхоза. Общая площадь пожара составила более 60 тысяч гектаров. В тушении огня участвуют 300 единиц техники, около 1.5 тыс. человек и 11 вертолетов.
В стране начали досудебное расследование по статье за "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".