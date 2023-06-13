https://uz.sputniknews.ru/20230613/devochki-iz-afganistana-it-lager-v-uzbekistane-35930957.html

Девочки из Афганистана прошли обучение в IT-лагере в Узбекистане

Девочки из Афганистана прошли обучение в IT-лагере в Узбекистане

На церемонии вручения сертификатов участницам лагеря побывала Саида Мирзиёева.

2023-06-13T14:32+0500

2023-06-13T14:32+0500

2023-06-13T14:58+0500

общество

узбекистан

термез

афганистан

образование

саида сайдиева

саида мирзиёева

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Девочки из Афганистана прошли обучение в IT-лагере в Узбекистане. Об этом на своем Telegram-канале написала заведующая сектором коммуникаций и информационной политики исполнительного аппарата президентской администрации Саида Мирзиёева.Лагерь предназначался для учениц школ № 13 и 26 Термеза, среди которых были и девочки из Афганистана.Саида Мирзиёева приняла участие в церемонии вручения сертификатов участницам лагеря и назвала это событие важным для себя.Она пожелала участницам лагеря раскрыть свой потенциал и стать высококлассными специалистами.Напомним, в Узбекистане действует проект, благодаря которому 50 афганских женщин смогут получить высшее профессиональное и техническое образование. Кроме того, в Термезе действует образовательный центр для афганских граждан.На днях в Узбекистане создали новый вуз — чему там будут обучать.

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