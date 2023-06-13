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https://uz.sputniknews.ru/20230613/devochki-iz-afganistana-it-lager-v-uzbekistane-35930957.html
Девочки из Афганистана прошли обучение в IT-лагере в Узбекистане
Девочки из Афганистана прошли обучение в IT-лагере в Узбекистане
На церемонии вручения сертификатов участницам лагеря побывала Саида Мирзиёева.
2023-06-13T14:32+0500
2023-06-13T14:58+0500
общество
узбекистан
термез
афганистан
образование
саида сайдиева
саида мирзиёева
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Девочки из Афганистана прошли обучение в IT-лагере в Узбекистане. Об этом на своем Telegram-канале написала заведующая сектором коммуникаций и информационной политики исполнительного аппарата президентской администрации Саида Мирзиёева.Лагерь предназначался для учениц школ № 13 и 26 Термеза, среди которых были и девочки из Афганистана.Саида Мирзиёева приняла участие в церемонии вручения сертификатов участницам лагеря и назвала это событие важным для себя.Она пожелала участницам лагеря раскрыть свой потенциал и стать высококлассными специалистами.Напомним, в Узбекистане действует проект, благодаря которому 50 афганских женщин смогут получить высшее профессиональное и техническое образование. Кроме того, в Термезе действует образовательный центр для афганских граждан.На днях в Узбекистане создали новый вуз — чему там будут обучать.
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узбекистан афганистан общество it-лагерь школа термез девочки из афганистана обучение образование саида мирзиёева
узбекистан афганистан общество it-лагерь школа термез девочки из афганистана обучение образование саида мирзиёева

Девочки из Афганистана прошли обучение в IT-лагере в Узбекистане

14:32 13.06.2023 (обновлено: 14:58 13.06.2023)
© Саида МирзиёеваВручены сертификаты студенткам, обучавшимся в IT-лагере в Термезе
Вручены сертификаты студенткам, обучавшимся в IT-лагере в Термезе - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2023
© Саида Мирзиёева
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На церемонии вручения сертификатов участницам лагеря побывала Саида Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Девочки из Афганистана прошли обучение в IT-лагере в Узбекистане. Об этом на своем Telegram-канале написала заведующая сектором коммуникаций и информационной политики исполнительного аппарата президентской администрации Саида Мирзиёева.
© Саида МирзиёеваВручены сертификаты студенткам, обучавшимся в IT-лагере в Термезе
Вручены сертификаты студенткам, обучавшимся в IT-лагере в Термезе - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2023
Вручены сертификаты студенткам, обучавшимся в IT-лагере в Термезе
© Саида Мирзиёева
Лагерь предназначался для учениц школ № 13 и 26 Термеза, среди которых были и девочки из Афганистана.

"Среди учениц обеих школ находятся девочки из Афганистана, которые тоже приняли участие в специализированном лагере. Мы осознаем все трудности, с которыми сталкиваются женщины в их стране, чтобы получить образование. Чувствую гордость за то, что Узбекистан помогает хотя бы некоторым из них осуществить свою мечту", — написала Мирзиёева.

Саида Мирзиёева приняла участие в церемонии вручения сертификатов участницам лагеря и назвала это событие важным для себя.

"Во-первых, я наполняюсь радостью, видя, как девочки осваивают навыки в такой востребованной сфере, как IT. Этот лагерь оказался важным шагом на пути к тому, чтобы они поверили в свои силы. Во-вторых, такие лагеря, кружки, уникальные курсы, открывающие перед молодежью новые возможности — это пример действенности реформ в сфере образования, осуществляемых под руководством президента страны", — отметила она.

Она пожелала участницам лагеря раскрыть свой потенциал и стать высококлассными специалистами.
Напомним, в Узбекистане действует проект, благодаря которому 50 афганских женщин смогут получить высшее профессиональное и техническое образование. Кроме того, в Термезе действует образовательный центр для афганских граждан.
На днях в Узбекистане создали новый вуз — чему там будут обучать.
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