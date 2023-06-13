Девочки из Афганистана прошли обучение в IT-лагере в Узбекистане
14:32 13.06.2023 (обновлено: 14:58 13.06.2023)
© Саида МирзиёеваВручены сертификаты студенткам, обучавшимся в IT-лагере в Термезе
© Саида Мирзиёева
На церемонии вручения сертификатов участницам лагеря побывала Саида Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Девочки из Афганистана прошли обучение в IT-лагере в Узбекистане. Об этом на своем Telegram-канале написала заведующая сектором коммуникаций и информационной политики исполнительного аппарата президентской администрации Саида Мирзиёева.
© Саида МирзиёеваВручены сертификаты студенткам, обучавшимся в IT-лагере в Термезе
Вручены сертификаты студенткам, обучавшимся в IT-лагере в Термезе
© Саида Мирзиёева
Лагерь предназначался для учениц школ № 13 и 26 Термеза, среди которых были и девочки из Афганистана.
"Среди учениц обеих школ находятся девочки из Афганистана, которые тоже приняли участие в специализированном лагере. Мы осознаем все трудности, с которыми сталкиваются женщины в их стране, чтобы получить образование. Чувствую гордость за то, что Узбекистан помогает хотя бы некоторым из них осуществить свою мечту", — написала Мирзиёева.
Саида Мирзиёева приняла участие в церемонии вручения сертификатов участницам лагеря и назвала это событие важным для себя.
"Во-первых, я наполняюсь радостью, видя, как девочки осваивают навыки в такой востребованной сфере, как IT. Этот лагерь оказался важным шагом на пути к тому, чтобы они поверили в свои силы. Во-вторых, такие лагеря, кружки, уникальные курсы, открывающие перед молодежью новые возможности — это пример действенности реформ в сфере образования, осуществляемых под руководством президента страны", — отметила она.
Она пожелала участницам лагеря раскрыть свой потенциал и стать высококлассными специалистами.
Напомним, в Узбекистане действует проект, благодаря которому 50 афганских женщин смогут получить высшее профессиональное и техническое образование. Кроме того, в Термезе действует образовательный центр для афганских граждан.