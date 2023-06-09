В Узбекистане создали новый вуз — чему там будут обучать
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУзВ Узбекистане создан Центрально-Азиатский Университет изучения окружающей среды и изменения климата Green University
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз
Центрально-Азиатский Университет изучения окружающей среды и изменения климата Green University, призванный решать целый ряд задач в области экологии, начнет принимать абитуриентов уже в сентябре 2023 года.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Об открытии Центрально-Азиатского Университета изучения окружающей среды и изменения климата Green University, сообщило Минэкологии.
Государственный вуз откроют на основании соответствующего указа президента. Цель университета — эффективное управление местными, региональными и глобальными экологическими проблемами, укрепление регионального сотрудничества в области экологии и охраны окружающей среды, внедрение инновационных идей, практик и технологий в реализацию научного и интеллектуального потенциала Узбекистана.
Среди основных задач вуза:
подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, ученых, исследователей, руководителей и предпринимателей, способных решать важные экологические, социально-экономические и научно-технические проблемы Узбекистана и ЦА;
внедрение новых знаний и проведение междисциплинарных исследований в сфере экологии, охраны окружающей среды, управления природой и устойчивого развития для поддержки национальных, региональных и международных инновационных систем;
разработка, адаптация и внедрение передовых образовательных программ, инновационных педагогических методов и технологий, применяемых ведущими “зелеными” университетами мира;
привлечение зарубежных научных экспертов;
координация деятельности, укрепление материально-технической базы и потенциала научных кадров образовательных учреждений и НИИ, входящих в состав Университета.
Обучать студентов будут на узбекском, русском и английском языках. В основе обучения — кредитно-модульная система, заключающаяся в объединении лекций, лабораторных и индивидуальных занятий, выполнении практических работ в группах, использовании критического мышления для решения вопросов и проблем.
При этом обучение в бакалавриате будет проходить на английском языке и на одном из официальных языков ООН — с учетом требований государственных образовательных стандартов Узбекистана.
Начиная с первого курса, студенты смогут проходить квалификационную практику в производственных и научных центрах, а магистранты – продолжить обучение в ведущих зарубежных высших образовательных организациях и пройти квалификационную практику в престижных зарубежных компаниях. В этом поможет государственный фонд “Эл-юрт умиди” по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками.
Абитуриенты, имеющие сертификаты ведущих, признанных международных экзаменационных систем (TOEFL, IELTS, CEFR, SAT General, SAT Subject и других), получат максимальные баллы по соответствующим предметам и в последующем их освободят от сдачи экзаменов по данным предметам.
Кроме того, государственные гранты смогут получить:
выпускники Президентских школ, имеющие дипломы или сертификаты соответствующих международных программ (International Baccalaureate, Advanced Placement, International Advanced Levels);
выпускники специализированных техникумов в системе Министерства на основе вступительных экзаменов в соответствии с параметрами приема, выделяемыми для этих учреждений;
победители Международной олимпиады по экологии (INEPO), Международной олимпиады по математике (IMO), Международной олимпиады по физике (IPO), Международной олимпиады по химии (ICO), Международной олимпиады по биологии (IBO), Международной олимпиады по географии (IGO), Международной олимпиады по информатике (IIO) и Международной олимпиады по земельному предмету (IESO);
граждане Узбекистана, набравшие высокие баллы на вступительных экзаменах в университет;
дети из семей, включенных в информационную систему “Единый реестр социальной защиты”, успешно сдавшие вступительные экзамены в университет.
Ежегодно для граждан стран Центральной Азии будут выделять не менее 25 грантовых мест для обучения в бакалавриате, а также не менее 20 грантовых мест в магистратуре и докторантуре (PhD) в порядке и на условиях, определяемых Кабмином.
Узбекистанцев, окончивших Университет, Агентство развития государственной службы включит в Национальный кадровый резерв, а после пятилетнего стажа работы – в список перспективных кандидатов, назначаемых на руководящие должности по своей специальности.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане откроют еще семь филиалов российских вузов