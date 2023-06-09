https://uz.sputniknews.ru/20230609/uzbekistan-novyy-vuz-sentralnaya-aziya-green-university-35835184.html

В Узбекистане создали новый вуз — чему там будут обучать

В Узбекистане создали новый вуз — чему там будут обучать

Центрально-Азиатский Университет изучения окружающей среды и изменения климата Green University, призванный решать целый ряд задач в области экологии, начнет принимать абитуриентов уже в сентябре 2023 года.

2023-06-09T11:00+0500

2023-06-09T11:00+0500

2023-06-09T11:00+0500

узбекистан

вуз

университет

центральная азия

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общество

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образование в узбекистане

указ

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Об открытии Центрально-Азиатского Университета изучения окружающей среды и изменения климата Green University, сообщило Минэкологии.Государственный вуз откроют на основании соответствующего указа президента. Цель университета — эффективное управление местными, региональными и глобальными экологическими проблемами, укрепление регионального сотрудничества в области экологии и охраны окружающей среды, внедрение инновационных идей, практик и технологий в реализацию научного и интеллектуального потенциала Узбекистана.Среди основных задач вуза:Обучать студентов будут на узбекском, русском и английском языках. В основе обучения — кредитно-модульная система, заключающаяся в объединении лекций, лабораторных и индивидуальных занятий, выполнении практических работ в группах, использовании критического мышления для решения вопросов и проблем.При этом обучение в бакалавриате будет проходить на английском языке и на одном из официальных языков ООН — с учетом требований государственных образовательных стандартов Узбекистана.Начиная с первого курса, студенты смогут проходить квалификационную практику в производственных и научных центрах, а магистранты – продолжить обучение в ведущих зарубежных высших образовательных организациях и пройти квалификационную практику в престижных зарубежных компаниях. В этом поможет государственный фонд “Эл-юрт умиди” по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками.Абитуриенты, имеющие сертификаты ведущих, признанных международных экзаменационных систем (TOEFL, IELTS, CEFR, SAT General, SAT Subject и других), получат максимальные баллы по соответствующим предметам и в последующем их освободят от сдачи экзаменов по данным предметам.Кроме того, государственные гранты смогут получить:Ежегодно для граждан стран Центральной Азии будут выделять не менее 25 грантовых мест для обучения в бакалавриате, а также не менее 20 грантовых мест в магистратуре и докторантуре (PhD) в порядке и на условиях, определяемых Кабмином.Узбекистанцев, окончивших Университет, Агентство развития государственной службы включит в Национальный кадровый резерв, а после пятилетнего стажа работы – в список перспективных кандидатов, назначаемых на руководящие должности по своей специальности.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане откроют еще семь филиалов российских вузов

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