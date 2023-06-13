https://uz.sputniknews.ru/20230613/gaz-otklyucheniye-tashkent-yangixayotskiy-rayon-remont-gazoprovod-maxallya-13-iyul-2023-35920951.html

В одном из районов Ташкента отключили газ

В одном из районов Ташкента отключили газ

Подачу газа временно ограничат для части потребителей Янгихаетского района из-за ремонтных работ

2023-06-13T11:15+0500

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узбекистан

ташкент

янгихаётский район

общество

газ

ремонт

газопровод

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik .О временном отключении газа в Янгихаётском районе Ташкента сообщает “Ҳудудгаз Пойтахт”.Газа не будет у 410 жителей и 8 оптовых потребителей махалли “Паст Дархан”, а также у 510 жителей и 14 оптовых потребителей махалли “Чорток”.Ранее Sputnik сообщал о том, что "Газпром" обсуждает возможность поставок российского газа в Узбекистан.

узбекистан

ташкент

янгихаётский район

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