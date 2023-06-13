https://uz.sputniknews.ru/20230613/gaz-otklyucheniye-tashkent-yangixayotskiy-rayon-remont-gazoprovod-maxallya-13-iyul-2023-35920951.html
В одном из районов Ташкента отключили газ
В одном из районов Ташкента отключили газ
Подачу газа временно ограничат для части потребителей Янгихаетского района из-за ремонтных работ
2023-06-13T11:15+0500
2023-06-13T11:15+0500
2023-06-13T11:16+0500
узбекистан
ташкент
янгихаётский район
общество
газ
ремонт
газопровод
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik .О временном отключении газа в Янгихаётском районе Ташкента сообщает “Ҳудудгаз Пойтахт”.Газа не будет у 410 жителей и 8 оптовых потребителей махалли “Паст Дархан”, а также у 510 жителей и 14 оптовых потребителей махалли “Чорток”.Ранее Sputnik сообщал о том, что "Газпром" обсуждает возможность поставок российского газа в Узбекистан.
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узбекистан ташкент янгихаётский район газ отключение газа ремонт газопровод общество
узбекистан ташкент янгихаётский район газ отключение газа ремонт газопровод общество
В одном из районов Ташкента отключили газ
11:15 13.06.2023 (обновлено: 11:16 13.06.2023)
Подачу газа временно ограничили для части потребителей Янгихаетского района из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik .
О временном отключении газа в Янгихаётском районе Ташкента сообщает “Ҳудудгаз Пойтахт”.
"13 июня в Янгихаетском районе приостановят подачу газа с 10.00 до 18.00. Причиной отключения является проведение ремонтных работ на газопроводе среднего давления Д-159 мм, расположенном на территории махалли "Чорток"", — говорится в сообщении.
Газа не будет у 410 жителей и 8 оптовых потребителей махалли “Паст Дархан”, а также у 510 жителей и 14 оптовых потребителей махалли “Чорток”.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что "Газпром" обсуждает возможность поставок российского газа в Узбекистан.