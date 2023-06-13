https://uz.sputniknews.ru/20230613/komar-ukus-zud-izbavlenie-sovet-vrach-35915055.html

Как снять зуд от укусов комаров – советы врача

Как снять зуд от укусов комаров – советы врача

Врач рассказал, как избавиться от зуда после укуса комара.

2023-06-13T07:01+0500

2023-06-13T07:01+0500

2023-06-13T07:01+0500

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Снять зуд от комариных укусов помогут простые способы, рассказал дезинфектолог, эпидемиолог Николай Дубинин в беседе с "Лентой.ру".Например, кубик льда прекрасно справится с этим неприятным ощущением, отмечает эксперт. Просто оберните лед в тонкий материал и протрите место укуса.Эффективным оружием против зуда может служить лидокаиновый пластырь и смесь из анестетиков в качестве обезболивающего крема.Для заживления укусов подойдут препараты, которые успокаивают кожу, снимают отек или ускоряют заживление ран.Перед обработкой укусов обязательно прочитайте инструкцию, а также соблюдайте дозировку препарата, предупредил Дубинин.

https://uz.sputniknews.ru/20230605/kak-zaschititsya-ot-jary-v-chillyu-26335862.html

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