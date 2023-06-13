https://uz.sputniknews.ru/20230613/komar-ukus-zud-izbavlenie-sovet-vrach-35915055.html
Как снять зуд от укусов комаров – советы врача
Как снять зуд от укусов комаров – советы врача
Врач рассказал, как избавиться от зуда после укуса комара.
2023-06-13T07:01+0500
2023-06-13T07:01+0500
2023-06-13T07:01+0500
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Снять зуд от комариных укусов помогут простые способы, рассказал дезинфектолог, эпидемиолог Николай Дубинин в беседе с "Лентой.ру".Например, кубик льда прекрасно справится с этим неприятным ощущением, отмечает эксперт. Просто оберните лед в тонкий материал и протрите место укуса.Эффективным оружием против зуда может служить лидокаиновый пластырь и смесь из анестетиков в качестве обезболивающего крема.Для заживления укусов подойдут препараты, которые успокаивают кожу, снимают отек или ускоряют заживление ран.Перед обработкой укусов обязательно прочитайте инструкцию, а также соблюдайте дозировку препарата, предупредил Дубинин.
https://uz.sputniknews.ru/20230605/kak-zaschititsya-ot-jary-v-chillyu-26335862.html
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здоровье красота комар укус зуд совет врач зуд от укуса комара как избавиться
здоровье красота комар укус зуд совет врач зуд от укуса комара как избавиться
Как снять зуд от укусов комаров – советы врача
Лето – время не только расцвета природы, но и жизни кровососущих насекомых. Как избавиться от неприятных ощущений после встречи с комарами, рассказал врач эпидемиолог.
Снять зуд от комариных укусов помогут простые способы, рассказал дезинфектолог, эпидемиолог Николай Дубинин в беседе с "Лентой.ру".
Например, кубик льда прекрасно справится с этим неприятным ощущением, отмечает эксперт. Просто оберните лед в тонкий материал и протрите место укуса.
"Также снять воспаление и зуд помогут антигистаминные препараты: лоратадин, супрастин, кларифер, ломилан, диазолин, кларотадин. Если они слабо помогают, необходимо обратиться к врачу, он назначит курс лечения",- добавил врач
Эффективным оружием против зуда может служить лидокаиновый пластырь и смесь из анестетиков в качестве обезболивающего крема.
Для заживления укусов подойдут препараты, которые успокаивают кожу, снимают отек или ускоряют заживление ран.
Перед обработкой укусов обязательно прочитайте инструкцию, а также соблюдайте дозировку препарата, предупредил Дубинин.