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Как снять зуд от укусов комаров – советы врача
Как снять зуд от укусов комаров – советы врача
Врач рассказал, как избавиться от зуда после укуса комара.
2023-06-13T07:01+0500
2023-06-13T07:01+0500
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Снять зуд от комариных укусов помогут простые способы, рассказал дезинфектолог, эпидемиолог Николай Дубинин в беседе с "Лентой.ру".Например, кубик льда прекрасно справится с этим неприятным ощущением, отмечает эксперт. Просто оберните лед в тонкий материал и протрите место укуса.Эффективным оружием против зуда может служить лидокаиновый пластырь и смесь из анестетиков в качестве обезболивающего крема.Для заживления укусов подойдут препараты, которые успокаивают кожу, снимают отек или ускоряют заживление ран.Перед обработкой укусов обязательно прочитайте инструкцию, а также соблюдайте дозировку препарата, предупредил Дубинин.
https://uz.sputniknews.ru/20230605/kak-zaschititsya-ot-jary-v-chillyu-26335862.html
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здоровье красота комар укус зуд совет врач зуд от укуса комара как избавиться

Как снять зуд от укусов комаров – советы врача

07:01 13.06.2023
© Depositphotos.com / PlottyPhotoКомар пьет кровь у человека
Комар пьет кровь у человека - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2023
© Depositphotos.com / PlottyPhoto
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Лето – время не только расцвета природы, но и жизни кровососущих насекомых. Как избавиться от неприятных ощущений после встречи с комарами, рассказал врач эпидемиолог.
Снять зуд от комариных укусов помогут простые способы, рассказал дезинфектолог, эпидемиолог Николай Дубинин в беседе с "Лентой.ру".
Например, кубик льда прекрасно справится с этим неприятным ощущением, отмечает эксперт. Просто оберните лед в тонкий материал и протрите место укуса.

"Также снять воспаление и зуд помогут антигистаминные препараты: лоратадин, супрастин, кларифер, ломилан, диазолин, кларотадин. Если они слабо помогают, необходимо обратиться к врачу, он назначит курс лечения",- добавил врач

Эффективным оружием против зуда может служить лидокаиновый пластырь и смесь из анестетиков в качестве обезболивающего крема.
Для заживления укусов подойдут препараты, которые успокаивают кожу, снимают отек или ускоряют заживление ран.
Перед обработкой укусов обязательно прочитайте инструкцию, а также соблюдайте дозировку препарата, предупредил Дубинин.
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