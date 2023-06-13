https://uz.sputniknews.ru/20230613/kyrgyzstan-forum-skaziteli-uzbekistan-rossiya-uchastiye-35929561.html
Сказители Узбекистана поедут в Кыргызстан на форум
Сказители Узбекистана поедут в Кыргызстан на форум
Также на I Всемирном форуме сказителей ожидают гостей из России и Монголии. Пленарное заседание и тематические сессии пройдут в Бишкеке, вторая часть форума — на Иссык-Куле.
2023-06-13T14:19+0500
2023-06-13T14:19+0500
2023-06-13T14:33+0500
кыргызстан
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иссык-куль
форум
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узбекистан
россия
монголия
культура
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. О проведении в Кыргызстане 15 — 18 июня I Всемирного форума сказителей, сообщает Sputnik.Мероприятие организуют согласно указу президента КР "О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса "Манас".Организаторы, в числе которых власти страны и Национальная академия "Манас", подчеркивают, что сказители эпосов во все времена играли важную роль в сохранении духовной и культурной самобытности народа. Эпическое наследие и его живое исполнение вызывают большой интерес и имеют большое значение в формировании самоидентификации этноса. Ведь в условиях глобализации малые народы рискуют потерять свою национальную культуру.На форуме ожидают гостей из Узбекистана, России и Монголии. 15 июня в Бишкеке пройдут пленарное заседание и тематические сессии. Далее участники поедут на Иссык-Куль, где будут дискутировать о роли и месте сказителей в современном мире. Там же состоится закрытие форума.В свою очередь в Узбекистане тоже проводят мероприятия по сохранению аутентичности, том числе традиционных игр. Уже известна дата первого фестиваля этноспорта в Хиве.
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кыргызстан бишкек иссык-куль форум программа узбекистан россия монголия культура
кыргызстан бишкек иссык-куль форум программа узбекистан россия монголия культура
Сказители Узбекистана поедут в Кыргызстан на форум
14:19 13.06.2023 (обновлено: 14:33 13.06.2023)
Также на I Всемирном форуме сказителей ожидают гостей из России и Монголии. Пленарное заседание и тематические сессии пройдут в Бишкеке, вторая часть форума — на Иссык-Куле.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik.
О проведении в Кыргызстане 15 — 18 июня I Всемирного форума сказителей, сообщает Sputnik.
Мероприятие организуют согласно указу президента КР "О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса "Манас".
Организаторы, в числе которых власти страны и Национальная академия "Манас", подчеркивают, что сказители эпосов во все времена играли важную роль в сохранении духовной и культурной самобытности народа. Эпическое наследие и его живое исполнение вызывают большой интерес и имеют большое значение в формировании самоидентификации этноса. Ведь в условиях глобализации малые народы рискуют потерять свою национальную культуру.
На форуме ожидают гостей из Узбекистана, России и Монголии. 15 июня в Бишкеке пройдут пленарное заседание и тематические сессии. Далее участники поедут на Иссык-Куль, где будут дискутировать о роли и месте сказителей в современном мире. Там же состоится закрытие форума.
В свою очередь в Узбекистане тоже проводят мероприятия по сохранению аутентичности, том числе традиционных игр. Уже известна дата первого фестиваля этноспорта в Хиве.