https://uz.sputniknews.ru/20230613/xiva-etnosport-festival-2023-35921679.html
Стала известна дата первого фестиваля этноспорта в Хиве
Стала известна дата первого фестиваля этноспорта в Хиве
Программа фестиваля включит в себя спортивные и культурные мероприятия.
2023-06-13T10:59+0500
2023-06-13T10:59+0500
2023-06-13T10:59+0500
узбекистан
хива
этнофестиваль
спорт
культура
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. С 7 по 10 сентября в Хиве пройдет первый международный фестиваль этноспорта, передает УзА.В программу мероприятия войдут спортивные соревнования, кулинарный турнир, а также выставки, посвященные живописи, вышивке, гончарному искусству и литературе.Кроме того, по итогам спортивных состязаний пройдет награждение победителей и призеров в номинациях "Самый юный участник", "Лучший спортсмен, по мнению болельщиков", "Почетный спортсмен".Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся в комплексе "Ичан калъа".Напомним, международный фестиваль этноспорта проводят по распоряжению президента Узбекистана. Мероприятие организуют один раз в два года в Хиве. Цель фестиваля – развитие этноспорта в республике и его популяризация среди населения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан хива этнофестиваль этноспорт спорт культура
узбекистан хива этнофестиваль этноспорт спорт культура
Стала известна дата первого фестиваля этноспорта в Хиве
Программа мероприятия включит в себя спортивные соревнования, кулинарный турнир и выставки.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik.
С 7 по 10 сентября в Хиве пройдет первый международный фестиваль этноспорта, передает УзА
.
В программу мероприятия войдут спортивные соревнования, кулинарный турнир, а также выставки, посвященные живописи, вышивке, гончарному искусству и литературе.
Кроме того, по итогам спортивных состязаний пройдет награждение победителей и призеров в номинациях "Самый юный участник", "Лучший спортсмен, по мнению болельщиков", "Почетный спортсмен".
Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся в комплексе "Ичан калъа".
Напомним, международный фестиваль этноспорта проводят по распоряжению
президента Узбекистана. Мероприятие организуют один раз в два года в Хиве. Цель фестиваля – развитие этноспорта в республике и его популяризация среди населения.