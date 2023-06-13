https://uz.sputniknews.ru/20230613/xiva-etnosport-festival-2023-35921679.html

Стала известна дата первого фестиваля этноспорта в Хиве

Стала известна дата первого фестиваля этноспорта в Хиве

Программа фестиваля включит в себя спортивные и культурные мероприятия.

2023-06-13T10:59+0500

2023-06-13T10:59+0500

2023-06-13T10:59+0500

узбекистан

хива

этнофестиваль

спорт

культура

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. С 7 по 10 сентября в Хиве пройдет первый международный фестиваль этноспорта, передает УзА.В программу мероприятия войдут спортивные соревнования, кулинарный турнир, а также выставки, посвященные живописи, вышивке, гончарному искусству и литературе.Кроме того, по итогам спортивных состязаний пройдет награждение победителей и призеров в номинациях "Самый юный участник", "Лучший спортсмен, по мнению болельщиков", "Почетный спортсмен".Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся в комплексе "Ичан калъа".Напомним, международный фестиваль этноспорта проводят по распоряжению президента Узбекистана. Мероприятие организуют один раз в два года в Хиве. Цель фестиваля – развитие этноспорта в республике и его популяризация среди населения.

узбекистан

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