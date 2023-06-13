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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230613/net-neobxodimosti-vvodit-voennoe-polojenie-v-rf--putin-35943591.html
Нет необходимости вводить военное положение в РФ – Путин
Нет необходимости вводить военное положение в РФ – Путин
Нецелесообразно также направлять "срочников" в зону спецоперации, заявил президент России на встрече с военными корреспондентами.
2023-06-13T20:31+0500
2023-06-13T20:31+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
владимир путин
спецоперация
журналисты
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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Необходимости вводить в России военное положение нет, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал во вторник на встрече с военными корреспондентами в Кремле, сообщает РИА Новости.Атаками на населенные пункты в Белгородской области киевский режим пытается отвлечь российские войска от других направлений, "но мы должны сделать все, чтобы обезопасить наших граждан", заявил Владимир Путин.Дополнительная мобилизация зависит от целей и задач спецоперации, отметил российский президент.Нет также необходимости направлять солдат-"срочников" в зону специальной военной операции, считает Владимир Путин.Набор на контрактную службу идет полным ходом, контракты уже заключили свыше 150 тыс. человек, отметил Владимир Путин."Сейчас на данный момент времени набрали свыше 150 тысяч, а вместе с добровольцами 156 тысяч человек. А у нас мобилизация была 300 тысяч, как мы помним. Добровольно люди приходят. Фактически работа началась с февраля... И работа продолжается. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тысячи человек", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.
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специальная военная операция россии по защите донбасса спецоперация президент владимир путин военное положение мобилизация солдаты-срочники контрактная служба
специальная военная операция россии по защите донбасса спецоперация президент владимир путин военное положение мобилизация солдаты-срочники контрактная служба

Нет необходимости вводить военное положение в РФ – Путин

20:31 13.06.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Нецелесообразно также направлять "срочников" в зону спецоперации, заявил президент России на встрече с военными корреспондентами.
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Необходимости вводить в России военное положение нет, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал во вторник на встрече с военными корреспондентами в Кремле, сообщает РИА Новости.
"В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение - нет смысла", - сказал президент.
Атаками на населенные пункты в Белгородской области киевский режим пытается отвлечь российские войска от других направлений, "но мы должны сделать все, чтобы обезопасить наших граждан", заявил Владимир Путин.
Дополнительная мобилизация зависит от целей и задач спецоперации, отметил российский президент.
"Теперь по поводу - нужна ли мобилизация дополнительная. Я так, особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, ещё миллион набрать, два миллиона. Это зависит того, чего мы хотим", - сказал он.
Нет также необходимости направлять солдат-"срочников" в зону специальной военной операции, считает Владимир Путин.
"Теперь "срочники". Как и говорилось раньше, их в зону проведения специальной военной операции, а она проходит по Новороссии и Донбассу, как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоит дело…Конечно, сегодня уже эти территории - это территории Российской Федерации, но тем не менее специальная военная операция там продолжается, да и необходимости, как мне докладывает Министерство обороны, направлять их в эту зону нет", - добавил президент.
Набор на контрактную службу идет полным ходом, контракты уже заключили свыше 150 тыс. человек, отметил Владимир Путин.
"Сейчас на данный момент времени набрали свыше 150 тысяч, а вместе с добровольцами 156 тысяч человек. А у нас мобилизация была 300 тысяч, как мы помним. Добровольно люди приходят. Фактически работа началась с февраля... И работа продолжается. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тысячи человек", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.
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