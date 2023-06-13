https://uz.sputniknews.ru/20230613/net-neobxodimosti-vvodit-voennoe-polojenie-v-rf--putin-35943591.html

Нет необходимости вводить военное положение в РФ – Путин

Нет необходимости вводить военное положение в РФ – Путин

Нецелесообразно также направлять "срочников" в зону спецоперации, заявил президент России на встрече с военными корреспондентами.

2023-06-13T20:31+0500

2023-06-13T20:31+0500

2023-06-13T20:31+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

владимир путин

спецоперация

журналисты

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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Необходимости вводить в России военное положение нет, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал во вторник на встрече с военными корреспондентами в Кремле, сообщает РИА Новости.Атаками на населенные пункты в Белгородской области киевский режим пытается отвлечь российские войска от других направлений, "но мы должны сделать все, чтобы обезопасить наших граждан", заявил Владимир Путин.Дополнительная мобилизация зависит от целей и задач спецоперации, отметил российский президент.Нет также необходимости направлять солдат-"срочников" в зону специальной военной операции, считает Владимир Путин.Набор на контрактную службу идет полным ходом, контракты уже заключили свыше 150 тыс. человек, отметил Владимир Путин."Сейчас на данный момент времени набрали свыше 150 тысяч, а вместе с добровольцами 156 тысяч человек. А у нас мобилизация была 300 тысяч, как мы помним. Добровольно люди приходят. Фактически работа началась с февраля... И работа продолжается. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тысячи человек", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.

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специальная военная операция россии по защите донбасса спецоперация президент владимир путин военное положение мобилизация солдаты-срочники контрактная служба