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https://uz.sputniknews.ru/20230613/poet-uzbekistan-gafur-gulyam-120-let-izrail-prazdnovaniye-35916749.html
Как в Израиле отметили 120-летие Гафура Гуляма
Как в Израиле отметили 120-летие Гафура Гуляма
Израильская ежедневная газета опубликовала статью, посвященную жизни и творчеству народного поэта Узбекистана также переводу его стихотворения “Я еврей” с русского на иврит.
2023-06-13T09:11+0500
2023-06-13T09:19+0500
узбекистан
поэт
гафур гулям
израиль
газета
статья
память
общество
культура
борьба
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Израильская ежедневная газета “Гаарец” (Страна) опубликовала статью “Оживить Священного храма замшелые камни”, сообщает ИА “Дунё”.Она посвящена жизни и творчеству народного поэта Узбекистана Гафура Гуляма, а также переводу Амноном Гинзай-Гинзбергом с русского на иврит знаменитого стихотворения поэта “Я еврей”, раскрывающего тему борьбы с фашизмом.120-летие Гафура Гуляма в Израиле отметили и выходцы из Узбекистана, почтив память поэта на площади, названной в его честь в городе Кирьят-Гат.Ранее Sputnik рассказывал о творческом пути Гафура Гуляма, а также о том, какое влияние на его становление оказал Владимир Маяковский.
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узбекистан поэт гафур гулям израиль газета статья память общество культура борьба фашизм
узбекистан поэт гафур гулям израиль газета статья память общество культура борьба фашизм

Как в Израиле отметили 120-летие Гафура Гуляма

09:11 13.06.2023 (обновлено: 09:19 13.06.2023)
© Sputnik / А. ВарфоломеевПоэтесса Зульфия и писатели Гафур Гулям и Николай Семенович Тихонов
Поэтесса Зульфия и писатели Гафур Гулям и Николай Семенович Тихонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2023
© Sputnik / А. Варфоломеев
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Израильская ежедневная газета опубликовала статью, посвященную жизни и творчеству народного поэта Узбекистана, а также переводу его стихотворения “Я еврей” с русского на иврит.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Израильская ежедневная газета “Гаарец” (Страна) опубликовала статью “Оживить Священного храма замшелые камни”, сообщает ИА “Дунё”.
Она посвящена жизни и творчеству народного поэта Узбекистана Гафура Гуляма, а также переводу Амноном Гинзай-Гинзбергом с русского на иврит знаменитого стихотворения поэта “Я еврей”, раскрывающего тему борьбы с фашизмом.
120-летие Гафура Гуляма в Израиле отметили и выходцы из Узбекистана, почтив память поэта на площади, названной в его честь в городе Кирьят-Гат.
Ранее Sputnik рассказывал о творческом пути Гафура Гуляма, а также о том, какое влияние на его становление оказал Владимир Маяковский.
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