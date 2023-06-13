https://uz.sputniknews.ru/20230613/poet-uzbekistan-gafur-gulyam-120-let-izrail-prazdnovaniye-35916749.html

Как в Израиле отметили 120-летие Гафура Гуляма

Как в Израиле отметили 120-летие Гафура Гуляма

Израильская ежедневная газета опубликовала статью, посвященную жизни и творчеству народного поэта Узбекистана также переводу его стихотворения “Я еврей” с русского на иврит.

2023-06-13T09:11+0500

2023-06-13T09:11+0500

2023-06-13T09:19+0500

узбекистан

поэт

гафур гулям

израиль

газета

статья

память

общество

культура

борьба

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Израильская ежедневная газета “Гаарец” (Страна) опубликовала статью “Оживить Священного храма замшелые камни”, сообщает ИА “Дунё”.Она посвящена жизни и творчеству народного поэта Узбекистана Гафура Гуляма, а также переводу Амноном Гинзай-Гинзбергом с русского на иврит знаменитого стихотворения поэта “Я еврей”, раскрывающего тему борьбы с фашизмом.120-летие Гафура Гуляма в Израиле отметили и выходцы из Узбекистана, почтив память поэта на площади, названной в его честь в городе Кирьят-Гат.Ранее Sputnik рассказывал о творческом пути Гафура Гуляма, а также о том, какое влияние на его становление оказал Владимир Маяковский.

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