https://uz.sputniknews.ru/20230613/remeslenniki-remeslo-lgoty-uzbekistan-35927025.html

Какие новые льготы получат ремесленники Узбекистана

Какие новые льготы получат ремесленники Узбекистана

Ремесленники смогут арендовать помещения на территории объектов культурного наследия.

2023-06-13T13:09+0500

2023-06-13T13:09+0500

2023-06-13T13:09+0500

культура

общество

ремесленники

льготы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Узбекистанским ремесленникам предоставят дополнительные льготы для развития производства. Соответствующий указ уже подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Так, с 1 июня 2023 года по 1 января 2025 года для ремесленников, включенных в "Национальный каталог мастеров народно­-прикладного искусства" и "Реестр ремесленников, ведущих деятельность в сфере туризма", снизят на 50% ставку налога с продажи продукции за календарный год в размере более 100 млн сумов (но не более 1 млрд сумов).С 1 июля 2023 года ремесленники смогут через онлайн-аукционы арендовать помещения на территории объектов культурного наследия.Такие помещения будут сдавать в аренду на пять лет. При своевременном и полном выполнении обязательств по договорам срок продлят еще на пять лет, а для ремесленников в третьем поколении – на десять лет.Кроме того, до 1 марта 2024 года завершат строительство Центра ремесленников, который включает в себя демонстрационный зал, школу "Уста-шогирд" и мастерскую. Для этого выделили земельный участок 0,3 гектара на территории, прилегающей к парку "Новый Узбекистан".

https://uz.sputniknews.ru/20230613/uzbekistan-prezident-vybory-pogotovka-koll-sentr-otkrytiye-sik-35916180.html

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