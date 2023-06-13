https://uz.sputniknews.ru/20230613/remeslenniki-remeslo-lgoty-uzbekistan-35927025.html
Какие новые льготы получат ремесленники Узбекистана
Какие новые льготы получат ремесленники Узбекистана
Ремесленники смогут арендовать помещения на территории объектов культурного наследия.
2023-06-13T13:09+0500
2023-06-13T13:09+0500
2023-06-13T13:09+0500
культура
общество
ремесленники
льготы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Узбекистанским ремесленникам предоставят дополнительные льготы для развития производства. Соответствующий указ уже подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Так, с 1 июня 2023 года по 1 января 2025 года для ремесленников, включенных в "Национальный каталог мастеров народно-прикладного искусства" и "Реестр ремесленников, ведущих деятельность в сфере туризма", снизят на 50% ставку налога с продажи продукции за календарный год в размере более 100 млн сумов (но не более 1 млрд сумов).С 1 июля 2023 года ремесленники смогут через онлайн-аукционы арендовать помещения на территории объектов культурного наследия.Такие помещения будут сдавать в аренду на пять лет. При своевременном и полном выполнении обязательств по договорам срок продлят еще на пять лет, а для ремесленников в третьем поколении – на десять лет.Кроме того, до 1 марта 2024 года завершат строительство Центра ремесленников, который включает в себя демонстрационный зал, школу "Уста-шогирд" и мастерскую. Для этого выделили земельный участок 0,3 гектара на территории, прилегающей к парку "Новый Узбекистан".
https://uz.sputniknews.ru/20230613/uzbekistan-prezident-vybory-pogotovka-koll-sentr-otkrytiye-sik-35916180.html
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культура общество льготы ремесло ремесленники узбекистан
культура общество льготы ремесло ремесленники узбекистан
Какие новые льготы получат ремесленники Узбекистана
Ремесленники смогут арендовать для работы помещения, находящиеся на территории объектов культурного наследия.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Узбекистанским ремесленникам предоставят дополнительные льготы для развития производства.
Соответствующий указ
уже подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Так, с 1 июня 2023 года по 1 января 2025 года для ремесленников, включенных в "Национальный каталог мастеров народно-прикладного искусства" и "Реестр ремесленников, ведущих деятельность в сфере туризма", снизят на 50% ставку налога с продажи продукции за календарный год в размере более 100 млн сумов (но не более 1 млрд сумов).
С 1 июля 2023 года ремесленники смогут через онлайн-аукционы арендовать помещения на территории объектов культурного наследия.
Такие помещения будут сдавать в аренду на пять лет. При своевременном и полном выполнении обязательств по договорам срок продлят еще на пять лет, а для ремесленников в третьем поколении – на десять лет.
Кроме того, до 1 марта 2024 года завершат строительство Центра ремесленников, который включает в себя демонстрационный зал, школу "Уста-шогирд" и мастерскую. Для этого выделили земельный участок 0,3 гектара на территории, прилегающей к парку "Новый Узбекистан".