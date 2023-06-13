https://uz.sputniknews.ru/20230613/uzbekistan-prezident-vybory-pogotovka-koll-sentr-otkrytiye-sik-35916180.html
В Узбекистане в ходе подготовки к президентским выборам заработал “Call-центр”
В Узбекистане в ходе подготовки к президентским выборам заработал “Call-центр”
Для получения интересующей информации, правовых разъяснений и консультаций необходимо позвонить на короткий номер 1200. Звонок бесплатный.
2023-06-13T08:32+0500
2023-06-13T08:32+0500
2023-06-13T08:32+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
цик узбекистана
общество
президент узбекистана
правовая информация
шавкат мирзиёев
робахон махмудова
абдушукур хамзаев
улугбек иноятов
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. О начале работы“Call-центра”, куда можно обратиться, чтобы получить ответы на вопросы о выборах президентаУзбекистана, сообщили в Центральной избирательной комиссии.Цель его создания — оперативное и эффективное рассмотрение обращений физических и юридических лиц в период предвыборной кампании, предоставление гражданам правовых разъяснений и консультаций в режиме реального времени.Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля. На основании представления МИД в ЦИК, 56 избирательных участков создадут при 39 дипломатических и иных представительствах Узбекистана в зарубежных странах.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.Ранее ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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узбекистан цик узбекистана президент узбекистана правовая информация общество шавкат мирзиёев улугбек иноятов робахон махмудова абдушукур хамзаев
узбекистан цик узбекистана президент узбекистана правовая информация общество шавкат мирзиёев улугбек иноятов робахон махмудова абдушукур хамзаев
В Узбекистане в ходе подготовки к президентским выборам заработал “Call-центр”
Для получения интересующей информации, правовых разъяснений и консультаций необходимо позвонить на короткий номер 1200. Звонок бесплатный.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik.
О начале работы“Call-центра”, куда можно обратиться, чтобы получить ответы на вопросы о выборах президентаУзбекистана, сообщили в Центральной избирательной комиссии.
Цель его создания — оперативное и эффективное рассмотрение обращений физических и юридических лиц в период предвыборной кампании, предоставление гражданам правовых разъяснений и консультаций в режиме реального времени.
"Вы можете получить ответы на все интересующие вас вопросы по выборам и направить свои обращения через Call-центр. Звонок на короткий номер 1200 бесплатный", — говорится в сообщении.
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля. На основании представления МИД в ЦИК, 56 избирательных участков создадут при 39 дипломатических и иных представительствах Узбекистана в зарубежных странах.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация
кандидатов в президенты.
Ранее ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.