https://uz.sputniknews.ru/20230613/uzbekistan-prezident-vybory-pogotovka-koll-sentr-otkrytiye-sik-35916180.html

В Узбекистане в ходе подготовки к президентским выборам заработал “Call-центр”

В Узбекистане в ходе подготовки к президентским выборам заработал “Call-центр”

Для получения интересующей информации, правовых разъяснений и консультаций необходимо позвонить на короткий номер 1200. Звонок бесплатный.

2023-06-13T08:32+0500

2023-06-13T08:32+0500

2023-06-13T08:32+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

цик узбекистана

общество

президент узбекистана

правовая информация

шавкат мирзиёев

робахон махмудова

абдушукур хамзаев

улугбек иноятов

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. О начале работы“Call-центра”, куда можно обратиться, чтобы получить ответы на вопросы о выборах президентаУзбекистана, сообщили в Центральной избирательной комиссии.Цель его создания — оперативное и эффективное рассмотрение обращений физических и юридических лиц в период предвыборной кампании, предоставление гражданам правовых разъяснений и консультаций в режиме реального времени.Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля. На основании представления МИД в ЦИК, 56 избирательных участков создадут при 39 дипломатических и иных представительствах Узбекистана в зарубежных странах.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.Ранее ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.

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