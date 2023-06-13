https://uz.sputniknews.ru/20230613/rossiya-voyennyye-otrajeniye-ataka-vsu-yujnodonetsk-napravleniye-35918310.html

Российские военные отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Группировка “Восток” успешно отбила наступление украинских военных западнее села Левадное Запорожской области.

2023-06-13T10:05+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Подразделения российской группировки "Восток" отразили атаку ВСУ западнее Левадного, а также уничтожили живую силу, три танка и три бронемашины на Южно-Донецком направлении рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, западнее Великой Новоселки российские силы ПВО сбили украинский беспилотник “Фурия”, а расчеты тяжелых огнеметных систем “Солнцепек” уничтожили танк и личный состав противника. Чехов добавил, что артиллерия также сорвала попытку ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении. В результате уничтожили бронеавтомобиль, пикап и живую силу украинской армии.

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