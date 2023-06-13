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Российские военные отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
Группировка “Восток” успешно отбила наступление украинских военных западнее села Левадное Запорожской области.
2023-06-13T10:05+0500
2023-06-13T10:05+0500
2023-06-13T10:20+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Подразделения российской группировки "Восток" отразили атаку ВСУ западнее Левадного, а также уничтожили живую силу, три танка и три бронемашины на Южно-Донецком направлении рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, западнее Великой Новоселки российские силы ПВО сбили украинский беспилотник “Фурия”, а расчеты тяжелых огнеметных систем “Солнцепек” уничтожили танк и личный состав противника. Чехов добавил, что артиллерия также сорвала попытку ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении. В результате уничтожили бронеавтомобиль, пикап и живую силу украинской армии.
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спецоперация всу украина вооруженные силы россия безопасность атака беспилотник в мире
Российские военные отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
10:05 13.06.2023 (обновлено: 10:20 13.06.2023)
Группировка “Восток” успешно отбила наступление украинских военных западнее села Левадное Запорожской области.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Подразделения российской группировки "Восток" отразили атаку ВСУ западнее Левадного, а также уничтожили живую силу, три танка и три бронемашины на Южно-Донецком направлении рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Об этом сообщает РИА Новости.
"На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" отражена атака до взвода противника западнее Левадного. Артиллерийским огнем уничтожена живая сила ВСУ в районе Времевки, один танк противника в районе совхоза "Октябрь", а также один танк и три бронеавтомобиля севернее Сторожевого", — заявил Чехов.
По его словам, западнее Великой Новоселки российские силы ПВО сбили украинский беспилотник “Фурия”, а расчеты тяжелых огнеметных систем “Солнцепек” уничтожили танк и личный состав противника.
Чехов добавил, что артиллерия также сорвала попытку ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении. В результате уничтожили бронеавтомобиль, пикап и живую силу украинской армии.