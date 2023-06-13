https://uz.sputniknews.ru/20230613/samoe-vysokoe-zdanie-mira-zasvetilos-tsvetami-rossiyskogo-flaga--video-35929029.html

Самое высокое здание мира засветилось цветами российского флага — видео

Самое высокое здание мира засветилось цветами российского флага — видео

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в честь Дня России в триколор. Световое шоу сопроводили звуками российского гимна.

2023-06-13T13:34+0500

2023-06-13T13:34+0500

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россия

дубай

день россии

оаэ

небоскреб

видео

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвета российского флага по случаю празднования Дня России 12 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию — строителя башни Emaar.Компания также выложила видеозапись, на которой небоскреб окрашивается в триколор под звуки гимна России.Высота “Бурдж-Халифа” — 828 м. В здании 163 этажа, на которых располагаются гостиничные номера, апартаменты, рестораны, кафе и офисы. Также по случаю Дня России поздравительные телеграммы Владимиру Путину направили лидеры многих государств, в том числе КНДР.

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