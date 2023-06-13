https://uz.sputniknews.ru/20230613/ssha-djo-bayden-predlojeniye-sovet-bezopasnost-oon-reforma-35923888.html

Байден предложил реформу Совета безопасности ООН — СМИ

Байден предложил реформу Совета безопасности ООН — СМИ

Белый дом предлагает увеличить Совбез ООН на шесть стран без права вето.

2023-06-13T12:14+0500

2023-06-13T12:14+0500

2023-06-13T12:26+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Администрация президента США Джо Байдена планирует добавить еще шесть стран в Совет Безопасности ООН без права вето, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.По словам авторов, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже обсуждает эту инициативу с дипломатами из 193 стран — участницами организации. При этом, по данным СМИ, такую реформу должны одобрить представители как минимум 128 государств. Это повлечет за собой изменения в Уставе ООН и, соответственно, потребует ратификации всеми постоянными членами Совбеза. Однако такие изменения вряд ли сможет одобрить, в частности, американский конгресс. Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в нем заседают 15 стран. Пять постоянных членов, обладающих правом вето, — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Кроме того, в его составе — временные представители от десяти стран, избираемые на два года.Ранее Sputnik сообщил о том, как Байден прокомментировал разрушение Каховской ГЭС.

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