https://uz.sputniknews.ru/20230613/ssha-djo-bayden-predlojeniye-sovet-bezopasnost-oon-reforma-35923888.html
Байден предложил реформу Совета безопасности ООН — СМИ
Байден предложил реформу Совета безопасности ООН — СМИ
Белый дом предлагает увеличить Совбез ООН на шесть стран без права вето.
2023-06-13T12:14+0500
2023-06-13T12:14+0500
2023-06-13T12:26+0500
сша
джо байден
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Администрация президента США Джо Байдена планирует добавить еще шесть стран в Совет Безопасности ООН без права вето, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.По словам авторов, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже обсуждает эту инициативу с дипломатами из 193 стран — участницами организации. При этом, по данным СМИ, такую реформу должны одобрить представители как минимум 128 государств. Это повлечет за собой изменения в Уставе ООН и, соответственно, потребует ратификации всеми постоянными членами Совбеза. Однако такие изменения вряд ли сможет одобрить, в частности, американский конгресс. Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в нем заседают 15 стран. Пять постоянных членов, обладающих правом вето, — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Кроме того, в его составе — временные представители от десяти стран, избираемые на два года.Ранее Sputnik сообщил о том, как Байден прокомментировал разрушение Каховской ГЭС.
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сша джо байден реформа белый дом россия в мире совет безопасности оон
сша джо байден реформа белый дом россия в мире совет безопасности оон
Байден предложил реформу Совета безопасности ООН — СМИ
12:14 13.06.2023 (обновлено: 12:26 13.06.2023)
Белый дом предлагает увеличить Совбез ООН на шесть стран без права вето.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik.
Администрация президента США Джо Байдена планирует добавить еще шесть стран в Совет Безопасности ООН без права вето, сообщает РИА Новости
со ссылкой на The Washington Post.
"Ставки высоки, поскольку администрация Байдена стремится добиться того, чтобы Организация Объединенных Наций оставалась центральным инструментом предотвращения конфликтов, даже несмотря на растущие сомнения в ее способности это делать", — указано в статье.
По словам авторов, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже обсуждает эту инициативу с дипломатами из 193 стран — участницами организации. При этом, по данным СМИ, такую реформу должны одобрить представители как минимум 128 государств. Это повлечет за собой изменения в Уставе ООН и, соответственно, потребует ратификации всеми постоянными членами Совбеза. Однако такие изменения вряд ли сможет одобрить, в частности, американский конгресс.
Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в нем заседают 15 стран. Пять постоянных членов, обладающих правом вето, — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Кроме того, в его составе — временные представители от десяти стран, избираемые на два года.
Ранее Sputnik
сообщил о том, как Байден прокомментировал разрушение Каховской ГЭС.