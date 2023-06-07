https://uz.sputniknews.ru/20230607/prezident-ssha-djo-bayden-kaxovskaya-ges-razrusheniye-kommentariy-35775550.html
Как Байден прокомментировал разрушение Каховской ГЭС
Как Байден прокомментировал разрушение Каховской ГЭС
Президент США: Соединенные Штаты намерены продолжать помогать Украине.
2023-06-07T12:10+0500
2023-06-07T12:10+0500
2023-06-07T12:10+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. О том, что США намерены продолжать оказывать помощь Украине, накануне заявил американский президент Джо Байден, сообщает РИА Новости.Так он прокомментировал ситуацию вокруг разрушения Каховской ГЭС.Напомним, что украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. О том, что одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По его словам, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина россия сша спецоперация гэс джо байден в мире комментарий разрушение
украина россия сша спецоперация гэс джо байден в мире комментарий разрушение
Как Байден прокомментировал разрушение Каховской ГЭС
Президент США: Соединенные Штаты намерены продолжать помогать Украине.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
О том, что США намерены продолжать оказывать помощь Украине, накануне заявил американский президент Джо Байден, сообщает РИА Новости.
Так он прокомментировал ситуацию вокруг разрушения Каховской ГЭС.
"Мы не уйдем. Мы собираемся оказать помощь Украине", — сказал Байден журналистам перед встречей с членами своего правительства.
Напомним
, что украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев
возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. О том, что одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу
заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По его словам, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".