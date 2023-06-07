https://uz.sputniknews.ru/20230607/prezident-ssha-djo-bayden-kaxovskaya-ges-razrusheniye-kommentariy-35775550.html

Как Байден прокомментировал разрушение Каховской ГЭС

Как Байден прокомментировал разрушение Каховской ГЭС

Президент США: Соединенные Штаты намерены продолжать помогать Украине.

2023-06-07T12:10+0500

2023-06-07T12:10+0500

2023-06-07T12:10+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. О том, что США намерены продолжать оказывать помощь Украине, накануне заявил американский президент Джо Байден, сообщает РИА Новости.Так он прокомментировал ситуацию вокруг разрушения Каховской ГЭС.Напомним, что украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. О том, что одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По его словам, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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