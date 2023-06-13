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https://uz.sputniknews.ru/20230613/tashkent-elektrichestvo-otklyuchenie-adresa-35923293.html
В некоторых частях Ташкента отключили электричество — адреса
В некоторых частях Ташкента отключили электричество — адреса
Электроснабжение восстановят после завершения ремонтных работ.
2023-06-13T11:44+0500
2023-06-13T11:52+0500
узбекистан
ташкент
электричество
общество
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Жители Ташкента частично остались без электричества, передает столичный хокимият.Причиной ограничения стали плановые ремонтные работы электросетей. Электроэнергии не будет сегодня:Напоминаем, в некоторых районах Ташкента обновляют и модернизируют электрические сети.
https://uz.sputniknews.ru/20230613/gaz-otklyucheniye-tashkent-yangixayotskiy-rayon-remont-gazoprovod-maxallya-13-iyul-2023-35920951.html
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узбекистан ташкент электричество общество отключение
узбекистан ташкент электричество общество отключение

В некоторых частях Ташкента отключили электричество — адреса

11:44 13.06.2023 (обновлено: 11:52 13.06.2023)
© unsplash.comЛампа накаливания
Лампа накаливания - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2023
© unsplash.com
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Электроснабжение восстановят после завершения ремонтных работ на электросетях.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Жители Ташкента частично остались без электричества, передает столичный хокимият.
Причиной ограничения стали плановые ремонтные работы электросетей. Электроэнергии не будет сегодня:
до 13.00 — на нескольких улицах махаллей "Сугдиёна", "Нугайкурган" и "Беларык";
до 17.00 — частично в массивах Асалобод и "Тузель-2", на ул. Янгилик, Мурувват, Дархан, проспект Илгор, 2-тупик Илгор, Миришкор, Шахрисабз;
до 18.00 — частично на ул. Дилхуш, Гузал, Кизил шарк, проездах 15-31, 4, 5 и улице А. Каххара, Хумо, 1- и 2-проездах ул. Дамарык, Глинки, Кулолкурган, Малой кольцевой автодороги и массиве "Кушбеги".

"В свою очередь, сообщаем, что работы по вышеназванным локациям могут быть завершены раньше времени", — отметил хокимият.

Напоминаем, в некоторых районах Ташкента обновляют и модернизируют электрические сети.
Газовая плита - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2023
В одном из районов Ташкента отключили газ
11:15
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