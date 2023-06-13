В некоторых частях Ташкента отключили электричество — адреса
11:44 13.06.2023 (обновлено: 11:52 13.06.2023)
© unsplash.comЛампа накаливания
© unsplash.com
Электроснабжение восстановят после завершения ремонтных работ на электросетях.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Жители Ташкента частично остались без электричества, передает столичный хокимият.
Причиной ограничения стали плановые ремонтные работы электросетей. Электроэнергии не будет сегодня:
до 13.00 — на нескольких улицах махаллей "Сугдиёна", "Нугайкурган" и "Беларык";
до 17.00 — частично в массивах Асалобод и "Тузель-2", на ул. Янгилик, Мурувват, Дархан, проспект Илгор, 2-тупик Илгор, Миришкор, Шахрисабз;
до 18.00 — частично на ул. Дилхуш, Гузал, Кизил шарк, проездах 15-31, 4, 5 и улице А. Каххара, Хумо, 1- и 2-проездах ул. Дамарык, Глинки, Кулолкурган, Малой кольцевой автодороги и массиве "Кушбеги".
"В свою очередь, сообщаем, что работы по вышеназванным локациям могут быть завершены раньше времени", — отметил хокимият.
Напоминаем, в некоторых районах Ташкента обновляют и модернизируют электрические сети.