https://uz.sputniknews.ru/20230613/uzbekistan-artist-rustam-sagdullayev-priz-ot-sng-35933291.html
Знаменитому узбекскому артисту вручат престижную премию в Москве
Знаменитому узбекскому артисту вручат престижную премию в Москве
На церемонии вручения премии “Хрустальная Турандот” 18 июня 2023 года приз от СНГ “За честь, достоинство и служение зрителю” получит Рустам Сагдуллаев. Это единственная номинация, лауреат которой известен заранее.
2023-06-13T16:18+0500
2023-06-13T16:18+0500
2023-06-13T16:18+0500
рустам сагдуллаев
вгик
профессор
узбекистан
ташкент
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москва
премия
снг
артист
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. XXXII Церемония вручения Первой театральной премии "Хрустальная Турандот" состоится в московском театре им. Евг.Вахтангова 18 июня 2023 года, сообщает директор ташкентского филиала ВГИК Эльдар Юлдашев.Награды получат лучшие театральные премьеры сезона 2022–2023 годов.Традиционно лауреаты становятся известны только в ходе вечера. В этом году церемония вручения премии "Хрустальная Турандот" вновь проходит при поддержке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. Приз от СНГ в единственной номинации, лауреат которой известен заранее — “За честь, достоинство и служение зрителю” вручат узбекскому актёру и режиссёру Рустаму Сагдуллаеву, прославившемуся ролью Ромео в художественном фильме “В бой идут одни старики“, мастеру ташкентского филиала ВГИКа.В предыдущие годы лауреатами премии становились Василий Лановой, Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Инна Чурикова, Юлия Пересильд и многие другие. Напомним, что ранее знаменитый узбекский артист стал почетным профессором ВГИКа.
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рустам сагдуллаев вгик профессор узбекистан ташкент россия москва премия снг артист общество культура театр
рустам сагдуллаев вгик профессор узбекистан ташкент россия москва премия снг артист общество культура театр
Знаменитому узбекскому артисту вручат престижную премию в Москве
На церемонии вручения премии “Хрустальная Турандот” 18 июня 2023 года приз от СНГ “За честь, достоинство и служение зрителю” получит Рустам Сагдуллаев. Это единственная номинация, лауреат которой известен заранее.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. XXXII Церемония вручения Первой театральной премии "Хрустальная Турандот" состоится в московском театре им. Евг.Вахтангова 18 июня 2023 года, сообщает директор ташкентского филиала ВГИК Эльдар Юлдашев.
Награды получат лучшие театральные премьеры сезона 2022–2023 годов.
Традиционно лауреаты становятся известны только в ходе вечера. В этом году церемония вручения премии "Хрустальная Турандот"
вновь проходит при поддержке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. Приз от СНГ в единственной номинации, лауреат которой известен заранее — “За честь, достоинство и служение зрителю” вручат узбекскому актёру и режиссёру Рустаму Сагдуллаеву, прославившемуся ролью Ромео в художественном фильме “В бой идут одни старики“, мастеру ташкентского филиала ВГИКа.
В предыдущие годы лауреатами премии становились Василий Лановой, Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Инна Чурикова, Юлия Пересильд и многие другие.