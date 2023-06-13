Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230613/uzbekistan-mid-baxtiyer-saidov-posolstvo-kazaxstana-soboleznovaniya-lesnyye-pojary-35917585.html
Бахтиёр Саидов посетил посольство Казахстана в Ташкенте
Бахтиёр Саидов посетил посольство Казахстана в Ташкенте
Глава МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи с погибшими из-за лесных пожаров в Абайской области.
2023-06-13T09:35+0500
2023-06-13T09:53+0500
узбекистан
мид узбекистана
бахтиер саидов
посольство
казахстан
соболезнования
общество
политика
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/16/35209960_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d1b5ece1258baf87b02e85251f076565.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Накануне министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов посетил посольство Казахстана в Ташкенте, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.Саидов выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате разрушительных лесных пожаров в Абайской области.Напомним, что площадь пожаров в Абайской области РК достигла 60 тыс. гектаров. В результате погибли 14 сотрудников лесничества “Семей орманы”.12 июня в Казахстане объявили днем общенационального траура. Ранее Sputnik сообщал о том, что соболезнования Казахстану направил Шавкат Мирзиёев.
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/16/35209960_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_0f992f65b1407bca39febabc23c62699.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан мид узбекистана бахтиёр саидов посольство казахстан соболезнования пожар общество политика
узбекистан мид узбекистана бахтиёр саидов посольство казахстан соболезнования пожар общество политика

Бахтиёр Саидов посетил посольство Казахстана в Ташкенте

09:35 13.06.2023 (обновлено: 09:53 13.06.2023)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Бахтиёр. Саидов
 Бахтиёр. Саидов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2023
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Глава МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи с погибшими из-за лесных пожаров в Абайской области.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Накануне министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов посетил посольство Казахстана в Ташкенте, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Саидов выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате разрушительных лесных пожаров в Абайской области.

“Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим”, — говорится в сообщении.

Напомним, что площадь пожаров в Абайской области РК достигла 60 тыс. гектаров. В результате погибли 14 сотрудников лесничества “Семей орманы”.
12 июня в Казахстане объявили днем общенационального траура.
Ранее Sputnik сообщал о том, что соболезнования Казахстану направил Шавкат Мирзиёев.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0