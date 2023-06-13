https://uz.sputniknews.ru/20230613/uzbekistan-mid-baxtiyer-saidov-posolstvo-kazaxstana-soboleznovaniya-lesnyye-pojary-35917585.html
Бахтиёр Саидов посетил посольство Казахстана в Ташкенте
Бахтиёр Саидов посетил посольство Казахстана в Ташкенте
Глава МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи с погибшими из-за лесных пожаров в Абайской области.
2023-06-13T09:35+0500
2023-06-13T09:35+0500
2023-06-13T09:53+0500
узбекистан
мид узбекистана
бахтиер саидов
посольство
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соболезнования
общество
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Накануне министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов посетил посольство Казахстана в Ташкенте, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.Саидов выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате разрушительных лесных пожаров в Абайской области.Напомним, что площадь пожаров в Абайской области РК достигла 60 тыс. гектаров. В результате погибли 14 сотрудников лесничества “Семей орманы”.12 июня в Казахстане объявили днем общенационального траура. Ранее Sputnik сообщал о том, что соболезнования Казахстану направил Шавкат Мирзиёев.
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узбекистан мид узбекистана бахтиёр саидов посольство казахстан соболезнования пожар общество политика
узбекистан мид узбекистана бахтиёр саидов посольство казахстан соболезнования пожар общество политика
Бахтиёр Саидов посетил посольство Казахстана в Ташкенте
09:35 13.06.2023 (обновлено: 09:53 13.06.2023)
Глава МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи с погибшими из-за лесных пожаров в Абайской области.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik.
Накануне министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов посетил посольство Казахстана в Ташкенте, сообщает пресс-служба
внешнеполитического ведомства.
Саидов выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате разрушительных лесных пожаров в Абайской области.
“Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим”, — говорится в сообщении.
Напомним, что площадь пожаров в Абайской области РК достигла 60 тыс. гектаров. В результате погибли 14 сотрудников лесничества “Семей орманы”.
12 июня в Казахстане объявили днем общенационального траура.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что соболезнования Казахстану направил Шавкат Мирзиёев.