https://uz.sputniknews.ru/20230613/uzbekistan-mid-baxtiyer-saidov-posolstvo-kazaxstana-soboleznovaniya-lesnyye-pojary-35917585.html

Бахтиёр Саидов посетил посольство Казахстана в Ташкенте

Бахтиёр Саидов посетил посольство Казахстана в Ташкенте

Глава МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи с погибшими из-за лесных пожаров в Абайской области.

2023-06-13T09:35+0500

2023-06-13T09:35+0500

2023-06-13T09:53+0500

узбекистан

мид узбекистана

бахтиер саидов

посольство

казахстан

соболезнования

общество

политика

пожар

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Накануне министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов посетил посольство Казахстана в Ташкенте, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.Саидов выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате разрушительных лесных пожаров в Абайской области.Напомним, что площадь пожаров в Абайской области РК достигла 60 тыс. гектаров. В результате погибли 14 сотрудников лесничества “Семей орманы”.12 июня в Казахстане объявили днем общенационального траура. Ранее Sputnik сообщал о том, что соболезнования Казахстану направил Шавкат Мирзиёев.

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