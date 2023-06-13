https://uz.sputniknews.ru/20230613/uzbekistan-obnovleniye-uchastok-mejdunarodnaya-avtodoroga-guzar-buxara-nukus-beyneu-35918721.html

В Узбекистане обновят часть международной автодороги

В Узбекистане обновят часть международной автодороги

Участок автомобильной дороги А-380 “Гузар – Бухара – Нукус – Бейнеу” расширят, а также улучшат качество его покрытия.

2023-06-13T10:36+0500

2023-06-13T10:36+0500

2023-06-13T10:36+0500

узбекистан

автотрасса

транспорт

реконструкция

экономика

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Проект реконструкции участка автомобильной дороги А-380 “Гузар – Бухара – Нукус – Бейнеу”, протяженностью 87 км (228-315 км), реализуют при участии Азиатского банка развития, сообщает Минтранс.Эта автомагистраль — важный международный коридор европейского маршрута E-40 и азиатского маршрута АН-63, проходящих по территории Узбекистана.После реконструкции двухполосная автодорога с асфальтобетонным покрытием расширится до 4-х полос. При этом обновленный участок покроют цементобетоном. Это позволит увеличить срок службы дорожного покрытия до 30 лет.В результате реконструкции пропускная способность автомагистрали увеличится в 3 раза. В частности, туристический поток на маршрутах Бухара — Хива и Бухара — Нукус возрастет в 2,5 раза. Кроме того, это позволит повысить привлекательность для международных транзитных перевозчиков второго международного транспортного коридора, входящего в транспортный коридор Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), проходящего по территории Узбекистана. Ранее Sputnik сообщал об интересе Башкортостана к проектам дорожного строительства в Узбекистане.

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