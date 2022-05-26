https://uz.sputniknews.ru/20220526/v-uzbekistane-poyavitsya-mejdunarodnyy-festival-etnosporta--24809609.html

В Узбекистане появится Международный фестиваль этноспорта

В Узбекистане появится Международный фестиваль этноспорта

Также в Ташкенте будет ежегодно проходить республиканский фестиваль "Uzbekistan Ethno Games".

2022-05-26T11:06+0500

2022-05-26T11:06+0500

2022-05-26T11:12+0500

культура

узбекистан

фестиваль

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/15/17873072_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8ee9226c19fe86496b31432827d2b6f1.jpg

ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. В Ташкенте со следующего года появится новый ежегодный фестиваль под названием "Uzbekistan Ethno Games". Таким образом власти страны намерены популяризировать этноспорт. Меры по развитию видов этнического спорта определил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Программа по популяризации и развитию видов этноспорта до 2025 года предусматривает широкое привлечение всех слоев населения к занятию этноспортом, проведение в махаллях народных игр и соревнований, а также укрепление сотрудничества со Всемирной конфедерацией этноспорта и расширение международных связей в этом направлении.Согласно программе, в Хиве тоже появится новое спортивное мероприятие. Каждые два года город будет принимать Международный фестиваль этноспорта. При этом церемонии открытия и закрытия фестиваля, согласно постановлению, будут организованы в комплексе "Ичан калъа".Кроме этого, по предложению Министерства культуры, Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства развития спорта, со следующего учебного года в Республиканском эстрадно-цирковом колледже начнется обучение кадров по направлению искусство палванов и дорбозов.Палваны и дорбозы будут каждые два года участвовать в специальном смотре-конкурсе "Династии палванов".Также в Узбекистане сформируют перечень видов этноспорта, которым ЮНЕСКО может присвоить статус нематериального культурного наследия.Через развитие этноспорта власти страны надеются увеличить и турпотоки. Международный фестиваль этноспорта и Uzbekistan Ethno Games включат перечень объектов туристских маршрутов.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, фестиваль, ташкент