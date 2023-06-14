https://uz.sputniknews.ru/20230614/avariya-transport-uzauto-motors-gruzovik-pogibshie-35962649.html

ДТП с автовозом UzAuto Motors и грузовиком: двое погибли

ДТП с автовозом UzAuto Motors и грузовиком: двое погибли

Произошло лобовое столкновение, в результате которого оба водителя погибли.

2023-06-14T16:05+0500

2023-06-14T16:05+0500

2023-06-14T16:13+0500

узбекистан

происшествия

автомобили

uzauto motors

авария

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Сегодня на трассе Бухара — Ургенч произошло ДТП с участием автовоза "UzAuto Motors" и грузового автомобиля, передает пресс-служба компании.Из-за лобового столкновения была повреждена кабина автовоза. По итогу аварии оба водителя погибли на месте.По факту ДТП начато расследование, чтобы установить причины произошедшего. Представители UzAuto Motors обещали оказать семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку.

https://uz.sputniknews.ru/20230614/mchs-kolichestvo-postradavshix-vzryv-v-tsexu-v-tashkente-35956773.html

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