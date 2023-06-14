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https://uz.sputniknews.ru/20230614/avariya-transport-uzauto-motors-gruzovik-pogibshie-35962649.html
ДТП с автовозом UzAuto Motors и грузовиком: двое погибли
ДТП с автовозом UzAuto Motors и грузовиком: двое погибли
Произошло лобовое столкновение, в результате которого оба водителя погибли.
2023-06-14T16:05+0500
2023-06-14T16:13+0500
узбекистан
происшествия
автомобили
uzauto motors
авария
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Сегодня на трассе Бухара — Ургенч произошло ДТП с участием автовоза "UzAuto Motors" и грузового автомобиля, передает пресс-служба компании.Из-за лобового столкновения была повреждена кабина автовоза. По итогу аварии оба водителя погибли на месте.По факту ДТП начато расследование, чтобы установить причины произошедшего. Представители UzAuto Motors обещали оказать семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку.
https://uz.sputniknews.ru/20230614/mchs-kolichestvo-postradavshix-vzryv-v-tsexu-v-tashkente-35956773.html
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узбекистан происшествие uzauto motors дтп авария погибшие жертвы
узбекистан происшествие uzauto motors дтп авария погибшие жертвы

ДТП с автовозом UzAuto Motors и грузовиком: двое погибли

16:05 14.06.2023 (обновлено: 16:13 14.06.2023)
© Unsplash / Clark Van Der BekenРазбитый автомобиль. Иллюстративное фото
Разбитый автомобиль. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
© Unsplash / Clark Van Der Beken
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Произошло лобовое столкновение, в результате которого оба водителя не выжили.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Сегодня на трассе Бухара — Ургенч произошло ДТП с участием автовоза "UzAuto Motors" и грузового автомобиля, передает пресс-служба компании.
Из-за лобового столкновения была повреждена кабина автовоза. По итогу аварии оба водителя погибли на месте.

"По предварительным данным в результате прямого столкновения автомобилей была повреждена кабина автовоза, что привело к получению травм двух его водителей, несовместимых с жизнью", — отметила пресс-служба

По факту ДТП начато расследование, чтобы установить причины произошедшего. Представители UzAuto Motors обещали оказать семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку.
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