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https://uz.sputniknews.ru/20230614/mchs-kolichestvo-postradavshix-vzryv-v-tsexu-v-tashkente-35956773.html
МЧС назвало количество пострадавших из-за взрыва в цеху в Ташкенте
МЧС назвало количество пострадавших из-за взрыва в цеху в Ташкенте
Причиной взрыва на территории цеха по производству медных труб в Чиланзарском районе стала вспышка газовоздушной смеси.
2023-06-14T13:02+0500
2023-06-14T13:02+0500
узбекистан
ташкент
происшествия
взрыв
мчс
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ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. В результате взрыва в цеху по производству медных труб в Ташкенте пострадало 17 человек, один из них погиб, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.Напомним, 14 июня около 09.50 в одноэтажном ангаре цеха по производству медных труб по улице Астробод Чиланзарского района Ташкента произошла вспышка газовоздушной смеси. Из-за взрыва обрушилась конструкция крыши здания и произошел пожар. Сгорела внутренняя часть постройки и станки на площади 50 кв. м.Ранее МЧС сообщало о шести, позже - о четырнадцати пострадавших.
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узбекистан ташкент чиланзанский район цех по производству медных труб взрыв пострадавшие количество погиб на месте госпитализированы республиканский центр скорой медицинской помощи
узбекистан ташкент чиланзанский район цех по производству медных труб взрыв пострадавшие количество погиб на месте госпитализированы республиканский центр скорой медицинской помощи

МЧС назвало количество пострадавших из-за взрыва в цеху в Ташкенте

13:02 14.06.2023
© Sputnik/Элина БекназароваОни помогают водителям и пассажирам в случае ЧС и поломки автомобиля.
Они помогают водителям и пассажирам в случае ЧС и поломки автомобиля. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
© Sputnik/Элина Бекназарова
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Причиной взрыва на территории цеха по производству медных труб в Чиланзарском районе стала вспышка газовоздушной смеси.
ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. В результате взрыва в цеху по производству медных труб в Ташкенте пострадало 17 человек, один из них погиб, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.
"В результате происшествия пострадало 17 граждан, из них 1 гражданин скончался на месте, 16 граждан были направлены в Республиканский научно-исследовательский центр скорой медицинской помощи, 7 граждан выписаны из стационара в связи с удовлетворительным состоянием", - говорится в сообщении МЧС.
Напомним, 14 июня около 09.50 в одноэтажном ангаре цеха по производству медных труб по улице Астробод Чиланзарского района Ташкента произошла вспышка газовоздушной смеси. Из-за взрыва обрушилась конструкция крыши здания и произошел пожар. Сгорела внутренняя часть постройки и станки на площади 50 кв. м.
Ранее МЧС сообщало о шести, позже - о четырнадцати пострадавших.
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