https://uz.sputniknews.ru/20230614/mchs-kolichestvo-postradavshix-vzryv-v-tsexu-v-tashkente-35956773.html

МЧС назвало количество пострадавших из-за взрыва в цеху в Ташкенте

МЧС назвало количество пострадавших из-за взрыва в цеху в Ташкенте

Причиной взрыва на территории цеха по производству медных труб в Чиланзарском районе стала вспышка газовоздушной смеси.

2023-06-14T13:02+0500

2023-06-14T13:02+0500

2023-06-14T13:02+0500

узбекистан

ташкент

происшествия

взрыв

мчс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1e/31834221_640:463:2604:1568_1920x0_80_0_0_0763005c02531c263e0b27fbc9bac9a2.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. В результате взрыва в цеху по производству медных труб в Ташкенте пострадало 17 человек, один из них погиб, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.Напомним, 14 июня около 09.50 в одноэтажном ангаре цеха по производству медных труб по улице Астробод Чиланзарского района Ташкента произошла вспышка газовоздушной смеси. Из-за взрыва обрушилась конструкция крыши здания и произошел пожар. Сгорела внутренняя часть постройки и станки на площади 50 кв. м.Ранее МЧС сообщало о шести, позже - о четырнадцати пострадавших.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент чиланзанский район цех по производству медных труб взрыв пострадавшие количество погиб на месте госпитализированы республиканский центр скорой медицинской помощи