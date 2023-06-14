https://uz.sputniknews.ru/20230614/tashkent-tsex-med-truby-vzryv-postradavshiye-35955597.html
В одном из цехов Ташкента произошел взрыв — один человек погиб, 14 пострадали
В одном из цехов Ташкента произошел взрыв — один человек погиб, 14 пострадали
Причиной взрыва на территории цеха по производству медных труб в Чиланзарском районе стала вспышка газовоздушной смеси. в результате 1 человек скончался на месте, 14 получили ранения различной степени тяжести и госпитализированы.
2023-06-14T12:47+0500
2023-06-14T12:47+0500
2023-06-14T12:51+0500
узбекистан
ташкент
чиланзарский район
взрыв
мчс узбекистана
происшествия
общество
медные трубы
производство
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Сегодня около 09.50 в одноэтажном ангаре цеха по производству медных труб по улице Астробод Чиланзарского района Ташкента произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщает пресс-служба МЧС.На место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты МЧС, а также сотрудники прокуратуры, МВД, СГБ, предприятия “Худудгаз” и других ответственных организаций.Из-за взрыва обрушилась конструкция крыши здания и произошел пожар. Сгорела внутренняя часть постройки и станки на площади 50 кв. м.На место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты МЧС, а также сотрудники прокуратуры, МВД, СГБ, предприятия “Худудгаз” и других ответственных организаций.В результате происшествия 1 человек погиб на месте, 14 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Республиканский научный центр скорой медицинской помощи.Предварительно МЧС сообщило о 6 пострадавших.Ранее Sputnik рассказывал о взрыве на заводе в Анкаре.
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узбекистан ташкент чиланзарский район взрывы мчс узбекистана медные трубы производство происшествия общество
узбекистан ташкент чиланзарский район взрывы мчс узбекистана медные трубы производство происшествия общество
В одном из цехов Ташкента произошел взрыв — один человек погиб, 14 пострадали
12:47 14.06.2023 (обновлено: 12:51 14.06.2023)
Причиной взрыва на территории цеха по производству медных труб в Чиланзарском районе стала вспышка газовоздушной смеси. В результате 1 человек скончался на месте, 14 получили ранения различной степени тяжести и госпитализированы.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
Сегодня около 09.50 в одноэтажном ангаре цеха по производству медных труб по улице Астробод Чиланзарского района Ташкента произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщает пресс-служба МЧС.
На место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты МЧС, а также сотрудники прокуратуры, МВД, СГБ, предприятия “Худудгаз” и других ответственных организаций.
Из-за взрыва обрушилась конструкция крыши здания и произошел пожар. Сгорела внутренняя часть постройки и станки на площади 50 кв. м.
На место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты МЧС, а также сотрудники прокуратуры, МВД, СГБ, предприятия “Худудгаз” и других ответственных организаций.
В результате происшествия 1 человек погиб на месте, 14 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Республиканский научный центр скорой медицинской помощи.
Предварительно
МЧС сообщило о 6 пострадавших.
Ранее Sputnik
рассказывал о взрыве на заводе в Анкаре.