https://uz.sputniknews.ru/20230614/tashkent-tsex-med-truby-vzryv-postradavshiye-35955597.html

В одном из цехов Ташкента произошел взрыв — один человек погиб, 14 пострадали

В одном из цехов Ташкента произошел взрыв — один человек погиб, 14 пострадали

Причиной взрыва на территории цеха по производству медных труб в Чиланзарском районе стала вспышка газовоздушной смеси. в результате 1 человек скончался на месте, 14 получили ранения различной степени тяжести и госпитализированы.

2023-06-14T12:47+0500

2023-06-14T12:47+0500

2023-06-14T12:51+0500

узбекистан

ташкент

чиланзарский район

взрыв

мчс узбекистана

происшествия

общество

медные трубы

производство

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Сегодня около 09.50 в одноэтажном ангаре цеха по производству медных труб по улице Астробод Чиланзарского района Ташкента произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщает пресс-служба МЧС.На место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты МЧС, а также сотрудники прокуратуры, МВД, СГБ, предприятия “Худудгаз” и других ответственных организаций.Из-за взрыва обрушилась конструкция крыши здания и произошел пожар. Сгорела внутренняя часть постройки и станки на площади 50 кв. м.На место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты МЧС, а также сотрудники прокуратуры, МВД, СГБ, предприятия “Худудгаз” и других ответственных организаций.В результате происшествия 1 человек погиб на месте, 14 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Республиканский научный центр скорой медицинской помощи.Предварительно МЧС сообщило о 6 пострадавших.Ранее Sputnik рассказывал о взрыве на заводе в Анкаре.

узбекистан

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