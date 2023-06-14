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https://uz.sputniknews.ru/20230614/politika-nato-rossiya-mnenie-eksperta-35968716.html
Масштабные маневры ВВС НАТО Air Defender – "сигнал" России
Масштабные маневры ВВС НАТО Air Defender – "сигнал" России
США и НАТО рассматривают варианты прямого военного конфликта с Россией.
2023-06-14T21:01+0500
2023-06-14T21:01+0500
колумнисты
мнение эксперта
нато
россия
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Американскую концепцию Prompt Global Strike ударная авиация альянса отрабатывает в масштабных маневрах Air Defender-2023 на севере Европы и на Балтике в интеграции с наземными учениями армии США Defender-23 в десяти европейских странах.Крупнейшие в истории НАТО авиационные учения Air Defender-2023 проходят 12 – 23 июня, с участием 10 тысяч военнослужащих и 250 самолетов из 25 стран, включая Швецию и Японию. Организационно-логистическим центром выступает Германия, передовые авиабазы расположены, в Чехии, Латвии, Эстонии.Доминируют американцы – 100 из 250 самолетов принадлежат Нацгвардии США, и это крупнейшее для авиаторов-нацгвардейцев из 35 штатов развертывание через Атлантику со времен войны в Персидском заливе. Вероятная "буря в Европе" с применением ядерного оружия не обещает лимитрофам Соединенных Штатов ничего хорошего. Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer вчера приземлились на авиабазе Михаила Когэлничану в Румынии.Легенда учений Air Defender-2023 отражает реагирование НАТО по статье 5, то есть "боевые действия против гибридных оккупационных сил противника" – после вторжения в Германию некоего восточного альянса OCCASUS (вероятно, уже после оккупации Польши, которую не так жалко). Конфликт "охватывает пространство между Арктикой и Черным морем". Запланированы 2000 учебно-боевых вылетов истребительной и бомбардировочной (включая F-35 и B-1B), штурмовой и топливозаправочной авиации. Масштабы маневров настолько велики, что некоторые зоны воздушного пространства Германии временно закроют для гражданских самолетов.Декларированные цели учений – проверка оперативной совместимости и способности быстрого развертывания и применения коалиционных ВВС НАТО, включая наступательные операции, "комбинированные воздушные атаки перед лицом плотных угроз ракет класса "земля-воздух" и средств радиоэлектронной борьбы". Сценарии включают "воздушные бои с вражескими самолетами и перехват ракет средней дальности истребителями-бомбардировщиками НАТО, а также поддержку с воздуха наземных войск альянса".Здесь важно подчеркнуть интеграцию Air Defender-2023 с наземными учениями армии США Defender-23 в десяти странах Европы (22 апреля – 23 июня) с участием 9000 американских солдат и 17000 военнослужащих из 26 стран-союзников, с привлечением до 20 тысяч единиц боевой техники Пентагона. Все это должно послужить неким "сигналом" для России, которая уверенно продолжает специальную военную операцию на Украине.Горячее лето 2023 годаВашингтон у истории ничему не учится. Всего пять дней назад завершились маневры Arctic Challenge-2023 в Арктической зоне Европы (Швеция, Финляндия, Норвегия) с участием 3000 военнослужащих и 150 самолетов ВВС 14 западных стран, включая ударную авиацию Нацгвардии США.Ставка на массированное применение ударной авиации НАТО сделана неслучайно. США пытаются компенсировать отставание от России в разработке и производстве обычных вооружений сухопутных войск развитием, производством и применением перспективных ударных средств в ядерном снаряжении – это новое прочтение американской концепции "быстрого глобального удара".Журнал Air &amp; Space Forces еще в апреле раскрыл важные особенности Air Defender-2023: "Это будет широкомасштабная проверка некоторых новых операционных концепций ВВС США, таких как Agile Combat Employment (гибкое боевое применение), когда летчики и самолеты рассредоточиваются на более мелкие группы, чтобы действовать удаленно, автономно или скрытно".Разумеется, автономность американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer в Румынии или скрытность F-35 (штатный носитель термоядерных бомб В-61) угрожают всей Европе и североамериканской территории США, по которым будет гарантированно нанесен ответно-встречный ядерный удар России.На Западе распространен нарратив об активизации НАТО для охраны воздушного пространства Восточной Европы после начала российской СВО в феврале 2022 года. Однако иностранные войска и военные базы на территории стран Балтии, Польши, Румынии и Украины появились гораздо раньше.Учения Air Defender-2023 США и альянс готовили с 2018 года, и на все "сигналы" Россия отреагировала своевременно. Реальная история украинского конфликта прозрачна и невыгодна Западу. Журнал The American Conservative вчера признал, что российская СВО – следствие агрессивного и безрассудного расширения НАТО под руководством Вашингтона.Воздушное пространство "между Арктикой и Черным морем" американцам необходимо не для защиты европейских лимитрофов (на которых никто не нападает), а для агрессии против России и ее союзников, с целью дальнейшего военно-политического подавления и экономического порабощения (грабежа природных ресурсов) суверенных государств Евразии.Поэтому экономические санкции США против РФ поддерживают лишь страны Запада – менее 12 процентов человечества. Большая часть мира с надеждой и тревогой наблюдает за прокси-войной России с самонадеянным и самоназначенным "гегемоном". Даже в НАТО нет единого мнения о способности Запада выстоять в прямом конфликте с российскими Вооруженными силами.В Германии 10-11 июня состоялись акции протеста, сотни участников выступили против Air Defender-2023 и эскалации конфликта с Россией. Многим ясно, что истребители F-16 передадут ВСУ не для победы, а чтобы самоубийством Украины ослабить Россию, и спасти другие ресурсы Запада. Лето обещает быть жарким.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
https://uz.sputniknews.ru/20230613/massovoe-unichtojenie-bmp-bradley-v-zone-svo--krushenie-mifologii-ssha-35943784.html
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Александр Хроленко
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg
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колумнисты мнение эксперта политика в мире нато россия
колумнисты мнение эксперта политика в мире нато россия

Масштабные маневры ВВС НАТО Air Defender – "сигнал" России

21:01 14.06.2023
© Sputnik / Алексей ВитвицкийСамолёты F-16
Самолёты F-16 - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
Все материалы
США и зависимые страны НАТО рассматривают варианты прямого военного конфликта с Россией, готовятся к "быстрому глобальному удару" – без учета блицкригов прошлого, и с вероятным применением тактического ядерного оружия.
Американскую концепцию Prompt Global Strike ударная авиация альянса отрабатывает в масштабных маневрах Air Defender-2023 на севере Европы и на Балтике в интеграции с наземными учениями армии США Defender-23 в десяти европейских странах.
Крупнейшие в истории НАТО авиационные учения Air Defender-2023 проходят 12 – 23 июня, с участием 10 тысяч военнослужащих и 250 самолетов из 25 стран, включая Швецию и Японию. Организационно-логистическим центром выступает Германия, передовые авиабазы расположены, в Чехии, Латвии, Эстонии.
Доминируют американцы – 100 из 250 самолетов принадлежат Нацгвардии США, и это крупнейшее для авиаторов-нацгвардейцев из 35 штатов развертывание через Атлантику со времен войны в Персидском заливе. Вероятная "буря в Европе" с применением ядерного оружия не обещает лимитрофам Соединенных Штатов ничего хорошего. Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer вчера приземлились на авиабазе Михаила Когэлничану в Румынии.
Легенда учений Air Defender-2023 отражает реагирование НАТО по статье 5, то есть "боевые действия против гибридных оккупационных сил противника" – после вторжения в Германию некоего восточного альянса OCCASUS (вероятно, уже после оккупации Польши, которую не так жалко). Конфликт "охватывает пространство между Арктикой и Черным морем". Запланированы 2000 учебно-боевых вылетов истребительной и бомбардировочной (включая F-35 и B-1B), штурмовой и топливозаправочной авиации. Масштабы маневров настолько велики, что некоторые зоны воздушного пространства Германии временно закроют для гражданских самолетов.
Декларированные цели учений – проверка оперативной совместимости и способности быстрого развертывания и применения коалиционных ВВС НАТО, включая наступательные операции, "комбинированные воздушные атаки перед лицом плотных угроз ракет класса "земля-воздух" и средств радиоэлектронной борьбы". Сценарии включают "воздушные бои с вражескими самолетами и перехват ракет средней дальности истребителями-бомбардировщиками НАТО, а также поддержку с воздуха наземных войск альянса".
Здесь важно подчеркнуть интеграцию Air Defender-2023 с наземными учениями армии США Defender-23 в десяти странах Европы (22 апреля – 23 июня) с участием 9000 американских солдат и 17000 военнослужащих из 26 стран-союзников, с привлечением до 20 тысяч единиц боевой техники Пентагона. Все это должно послужить неким "сигналом" для России, которая уверенно продолжает специальную военную операцию на Украине.
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Горячее лето 2023 года
Вашингтон у истории ничему не учится. Всего пять дней назад завершились маневры Arctic Challenge-2023 в Арктической зоне Европы (Швеция, Финляндия, Норвегия) с участием 3000 военнослужащих и 150 самолетов ВВС 14 западных стран, включая ударную авиацию Нацгвардии США.
Ставка на массированное применение ударной авиации НАТО сделана неслучайно. США пытаются компенсировать отставание от России в разработке и производстве обычных вооружений сухопутных войск развитием, производством и применением перспективных ударных средств в ядерном снаряжении – это новое прочтение американской концепции "быстрого глобального удара".
Журнал Air & Space Forces еще в апреле раскрыл важные особенности Air Defender-2023: "Это будет широкомасштабная проверка некоторых новых операционных концепций ВВС США, таких как Agile Combat Employment (гибкое боевое применение), когда летчики и самолеты рассредоточиваются на более мелкие группы, чтобы действовать удаленно, автономно или скрытно".
Разумеется, автономность американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer в Румынии или скрытность F-35 (штатный носитель термоядерных бомб В-61) угрожают всей Европе и североамериканской территории США, по которым будет гарантированно нанесен ответно-встречный ядерный удар России.
На Западе распространен нарратив об активизации НАТО для охраны воздушного пространства Восточной Европы после начала российской СВО в феврале 2022 года. Однако иностранные войска и военные базы на территории стран Балтии, Польши, Румынии и Украины появились гораздо раньше.
Учения Air Defender-2023 США и альянс готовили с 2018 года, и на все "сигналы" Россия отреагировала своевременно. Реальная история украинского конфликта прозрачна и невыгодна Западу. Журнал The American Conservative вчера признал, что российская СВО – следствие агрессивного и безрассудного расширения НАТО под руководством Вашингтона.
Воздушное пространство "между Арктикой и Черным морем" американцам необходимо не для защиты европейских лимитрофов (на которых никто не нападает), а для агрессии против России и ее союзников, с целью дальнейшего военно-политического подавления и экономического порабощения (грабежа природных ресурсов) суверенных государств Евразии.
Поэтому экономические санкции США против РФ поддерживают лишь страны Запада – менее 12 процентов человечества. Большая часть мира с надеждой и тревогой наблюдает за прокси-войной России с самонадеянным и самоназначенным "гегемоном". Даже в НАТО нет единого мнения о способности Запада выстоять в прямом конфликте с российскими Вооруженными силами.
В Германии 10-11 июня состоялись акции протеста, сотни участников выступили против Air Defender-2023 и эскалации конфликта с Россией. Многим ясно, что истребители F-16 передадут ВСУ не для победы, а чтобы самоубийством Украины ослабить Россию, и спасти другие ресурсы Запада. Лето обещает быть жарким.
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