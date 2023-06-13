https://uz.sputniknews.ru/20230613/zapad-ukraina-rossiya-mnenie-eksperta-35915304.html

На запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию

На запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию

Разочарование — примерно так можно описать реакцию Запада на контрнаступление ВСУ

2023-06-13T08:34+0500

2023-06-13T08:34+0500

2023-06-13T08:34+0500

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Забрасывая киевский режим неимоверным количеством оружия, Запад сам себя уверял в неизбежности скорого успеха, убеждая публику в том, что уж теперь-то обученные за рубежом украинские боевики на новейших европейских танках в течение нескольких часов сомнут якобы деморализованных российских военных. Но явно что-то пошло не так с этими расчетами, пишет колумнист РИА Новости. Давайте вспомним, как всего-то неделю назад посетивший Киев отставной генерал Дэвид Петреус, бывший глава ЦРУ, а ныне одна из главных говорящих голов западных СМИ по украинскому вопросу, объяснял, что "все решится в течение 72-96 часов" после начала украинских атак. С нескрываемым наслаждением он смаковал подробности того, как должны были выглядеть первые украинские навалы на передовые позиции российских воинов, как идеально будут работать натасканные на Западе саперы, как западные же системы ПВО моментально подавят нашу авиацию, а средства радиоэлектронной борьбы внесут хаос в управление нашей армией.А какие далекоидущие цели этого контрнаступления рисовали тамошние аналитики! Еще одна постоянная говорящая голова, отставной американский генерал Бен Ходжес без устали повторял изо дня в день, что "Украина освободит Крым до конца лета 2023 года". Теперь же Петреус вынужден признать невозможность осуществления этих планов, рассказывая о надеждах Украины добиться хотя бы нарушения поставок в Крым.А западные онлайн-стратеги, борющиеся на диванах против России, с первых часов после начала этого контрнаступления поражаются, рассматривая кадры подбитых танков ВСУ: зачем надо было бросать в "пробную атаку" десяток бронемашин на минное поле? Как зачем? Петреус же именно так нарисовал идеальную картину первых 72 часов боев! Помните же: саперы, танки, ПВО, РЭБ — и блицкриг Украины! А теперь они, видите ли, не понимают, кто отправил западную бронетехнику на минные поля.Лучшим признанием провала расчетов этих горе-стратегов является статья отъявленного русофоба Юлиана Репке в немецкой газете Bild под кричащим заголовком: "Русские сражаются лучше, чем ожидалось". Все эти ходжесы, петреусы, репки так долго убеждали аудиторию в том, что российская армия находится в "тяжелом моральном состоянии", а теперь поражаются тому, как стойко наши бойцы отражают одну за другой атаки противника. И Репке вынужден сделать самое тяжелое для себя признание: "Становится все более очевидным, что "победы до конца года" <…> скорее всего, не будет. Вместо этого наступательные усилия Украины могут затянуться на годы!" Вот тебе и Крым "до конца лета"!К таким же печальным для Запада выводам приходят и другие идеологи украинского "блицкрига". Журнал The Economist, еще недавно предсказывавший "решительную победу Украины, которая изменит Европу", повторявший байки Ходжеса о том, что Крым вот-вот падет, тоже резко сменил риторику.Свой свежий номер, посвященный украинскому наступлению, журнал снабдил обложкой с перекрещенными пальцами — а что еще остается, чтобы помочь Украине победить? При этом анализ начавшихся на Запорожском фронте боевых действий приводит этот журнал к похожим выводам, далеким от победных реляций, на которые Запад надеялся еще пару недель назад. Мало того, The Economist даже начинает рисовать страшные для себя картины полного провала Украины и победы России. Но в итоге "успокаивает" своих читателей: наиболее вероятный сценарий — это затяжной конфликт. Правда, и в этом журнал видит серьезные риски, связанные с "усталостью Запада" и возможной сменой власти в Белом доме по итогам выборов-2024.Разговоры о "полной победе Украины" явно стихли. Теперь даже "ястребы" на Западе пишут о необходимости в ходе контрнаступления добиться хотя бы незначительных территориальных приобретений — чтобы получить на переговорах с Россией условия получше, чем у Украины есть сейчас. Да уж, резкая смена целей и задач.Очень показательным является тот факт, что канцлер Германии Олаф Шольц вдруг изъявил желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным, одновременно признав, что украинский конфликт приобретает затяжной характер.Можно смело констатировать: "блицкриг" Украины, на который уповали на Западе, сорван героическими усилиями нашей армии. Тамошние аналитики в ужасе наблюдают, как на минных полях Запорожья горят миллиарды долларов западной помощи, одновременно обрушивая акции их ВПК. Вместе с немецкими "Леопардами" сгорает и давно уже заявленная Боррелем цель Запада — победа над Россией на поле боя.

https://uz.sputniknews.ru/20230611/ukraina-politika-mnenie-eksperta-35884284.html

https://uz.sputniknews.ru/20230612/putin-rossiya-nagrady-boytsy-spetsoperatsiya-35914564.html

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