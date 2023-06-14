https://uz.sputniknews.ru/20230614/premera-kartina-samarkand-vechnyy-gorod-boris-babayev-35961926.html

В Ташкенте прошла премьера картины “Самарканд — вечный город”

В Ташкенте прошла премьера картины “Самарканд — вечный город”

Документальный фильм рассказывает об истории создания Международного многофункционального туристического центра “Silk Road Samarkand” с комплексом “Вечный город”.

2023-06-14T15:55+0500

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узбекистан

ташкент

премьера

документальный фильм

самарканд

город

туризм

центр

культура

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Во Дворце кино им. А. Навои в Ташкенте прошла премьера документального фильма "Самарканд — вечный город". Картину уже посмотрели в Иерусалиме и Нью-Йорке, сообщает корреспондент Sputnik.В числе других над картиной также работали режиссер Денис Кодзаев, операторы Алексей Хакимов и Хаёт Хамраев.Картина рассказывает о том, что изначально концепция комплекса “Вечного города” объединяла в себе культуру и историческое наследие именно Самарканда. Однако позже развилась до всего Узбекистана. И сегодня — это прообраз целой страны, включая все ее регионы.О богатой культуре каждой области здесь можно узнать через работы народных мастеров. Среди них — резчики по дереву, мастера керамики, гончарного дела, изготовления знаменитой шелковой бумаги, ювелирных украшений, национальной одежды и ковров.Туристический центр включает в себя 8 отелей, Конгресс-холл, комплекс “Вечный город”, амфитеатр. Он может обслуживать до двух миллионов туристов в год.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане могут применить московский турпроект.

узбекистан

ташкент

самарканд

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узбекистан ташкент премьера документальный фильм город центр культура туризм