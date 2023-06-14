https://uz.sputniknews.ru/20230614/premera-kartina-samarkand-vechnyy-gorod-boris-babayev-35961926.html
В Ташкенте прошла премьера картины “Самарканд — вечный город”
В Ташкенте прошла премьера картины “Самарканд — вечный город”
Документальный фильм рассказывает об истории создания Международного многофункционального туристического центра “Silk Road Samarkand” с комплексом “Вечный город”.
2023-06-14T15:55+0500
2023-06-14T15:55+0500
2023-06-14T15:55+0500
узбекистан
ташкент
премьера
документальный фильм
самарканд
город
туризм
центр
культура
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Во Дворце кино им. А. Навои в Ташкенте прошла премьера документального фильма "Самарканд — вечный город". Картину уже посмотрели в Иерусалиме и Нью-Йорке, сообщает корреспондент Sputnik.В числе других над картиной также работали режиссер Денис Кодзаев, операторы Алексей Хакимов и Хаёт Хамраев.Картина рассказывает о том, что изначально концепция комплекса “Вечного города” объединяла в себе культуру и историческое наследие именно Самарканда. Однако позже развилась до всего Узбекистана. И сегодня — это прообраз целой страны, включая все ее регионы.О богатой культуре каждой области здесь можно узнать через работы народных мастеров. Среди них — резчики по дереву, мастера керамики, гончарного дела, изготовления знаменитой шелковой бумаги, ювелирных украшений, национальной одежды и ковров.Туристический центр включает в себя 8 отелей, Конгресс-холл, комплекс “Вечный город”, амфитеатр. Он может обслуживать до двух миллионов туристов в год.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане могут применить московский турпроект.
узбекистан
ташкент
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан ташкент премьера документальный фильм город центр культура туризм
узбекистан ташкент премьера документальный фильм город центр культура туризм
В Ташкенте прошла премьера картины “Самарканд — вечный город”
Анна Желиховская
Корреспондент
Документальный фильм рассказывает об истории создания Международного многофункционального туристического центра “Silk Road Samarkand” с комплексом “Вечный город”.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Во Дворце кино им. А. Навои в Ташкенте прошла премьера документального фильма "Самарканд — вечный город". Картину уже посмотрели в Иерусалиме и Нью-Йорке, сообщает корреспондент Sputnik.
"Сейчас фильм переводят на английский язык, он будет распространяться по всему миру. Мы будем следить за тем, чтобы его показывали, чтобы зрители могли его увидеть не только в Ташкенте", — рассказал журналист, кинодокументалист, автор сценария фильма Борис Бабаев.
В числе других над картиной также работали режиссер Денис Кодзаев, операторы Алексей Хакимов и Хаёт Хамраев.
Картина рассказывает о том, что изначально концепция комплекса “Вечного города” объединяла в себе культуру и историческое наследие именно Самарканда. Однако позже развилась до всего Узбекистана. И сегодня — это прообраз целой страны, включая все ее регионы.
О богатой культуре каждой области здесь можно узнать через работы народных мастеров. Среди них — резчики по дереву, мастера керамики, гончарного дела, изготовления знаменитой шелковой бумаги, ювелирных украшений, национальной одежды и ковров.
Туристический центр включает в себя 8 отелей, Конгресс-холл, комплекс “Вечный город”, амфитеатр. Он может обслуживать до двух миллионов туристов в год.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане могут применить московский турпроект.