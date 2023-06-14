11 узбекских мастеров вошли в число выдающихся ремесленников мира

“Сегодня он создает самые разные вещи: от женской и мужской одежды до предметов домашнего обихода, таких как наволочки и шторы. Нодир Расулов находится в постоянном творческом поиске: обращается к традиционным узорам в музейных коллекциях и научных работах, путешествует по стране и изучает региональные особенности вышивки золотом. Он сочетает опыт предыдущих поколений с современным дизайном, чтобы сохранить актуальность золотого шитья в XXI веке”, — говорится в сообщении.