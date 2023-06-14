11 узбекских мастеров вошли в число выдающихся ремесленников мира
10:04 14.06.2023 (обновлено: 10:20 14.06.2023)
© Sputnik / Валерий Левитин/
Представителей республики впервые включили в знаменитый путеводитель Homo Faber Guide. Уникальность ремесленных традиций Узбекистана признана международной организацией – Фондом поддержки творчества и мастерства Микеланджело.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Узбекских мастеров-ремесленников впервые включили в знаменитый путеводитель Homo Faber Guide – онлайн-платформу, созданную Фондом поддержки творчества и мастерства Микеланджело, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
"В знаменитом путеводителе Homo Faber Guide появилась “Узбекская глава”: 11 мастеров, представляющих традиционные художественные промыслы нашей страны, вошли в число выдающихся ремесленников мира", — рассказали в пресс-службе Фонда.
В числе признанных мастеров — Нодир Расулов, мастер золотошвейного искусства из Бухары.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаНодир Расулов — мастер золотошвейного искусства из Бухары
Нодир Расулов — мастер золотошвейного искусства из Бухары
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
“Сегодня он создает самые разные вещи: от женской и мужской одежды до предметов домашнего обихода, таких как наволочки и шторы. Нодир Расулов находится в постоянном творческом поиске: обращается к традиционным узорам в музейных коллекциях и научных работах, путешествует по стране и изучает региональные особенности вышивки золотом. Он сочетает опыт предыдущих поколений с современным дизайном, чтобы сохранить актуальность золотого шитья в XXI веке”, — говорится в сообщении.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаРабота Нодира Расулова — мастера золотошвейного искусства из Бухары
Работа Нодира Расулова — мастера золотошвейного искусства из Бухары
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Теперь узнать больше о работах Нодира Расулова, а также об остальных мастерах, получивших мировое признание можно в путеводителе Homo Faber Guide.
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