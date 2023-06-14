Работа на ногах — в чем опасность
© Depositphotos.com / K.D.PДевушка потирает уставшие ноги
© Depositphotos.com / K.D.P
Врач: человек, работающий стоя испытывает опасную статическую нагрузку.
О том, что проводить на ногах по шесть-восемь часов в день вредно для здоровья, рассказал врач-хирург Армен Авакян в интервью радио Sputnik.
© Sputnik / Табылды КадырбековАрхивное фото военнослужащих
Архивное фото военнослужащих
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
По его словам, представители некоторых профессий, например, хирурги, учителя, парикмахеры и продавцы, вынуждены ежедневно по много часов проводить на ногах. При этом они подвергаются повышенной статической нагрузке.
Магазин строительных товаров
© Sputnik / Виталий Аньков //
© Евгений БиятовПарикмахер за работой
Парикмахер за работой
© Евгений Биятов
Педагог у электронной доски.
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Хирурги проводят операцию
© Sputnik / Александр Кондратюк/
"… и это вредно для их опорно-двигательной системы. Если столько времени проводить на ногах на протяжении многих лет, то развивается плоскостопие, как следствие, могут начаться воспалительные процессы в стопе, по утрам человек может чувствовать острую боль в пятках. Перегружается венозная система, ноги отекают. Позвоночник тоже страдает от чрезмерной нагрузки", — пояснил специалист.
Чтобы не навредить организму, при такой работе нужно использовать специальные медицинские средства.
"Людям, которые проводят много времени на ногах, я рекомендую брать пример с хирургов. Когда мы (хирурги — ред.) заходим в операционную на полдня, то надеваем удобную обувь с ортопедическими стельками, чтобы снять нагрузку со стоп. Второе — нужно носить компрессионные гольфы или чулки. Это помогает избежать отека ног”, — посоветовал Авакян.
В заключение он добавил, что помочь позвоночнику можно, если стараться держать спину ровно.
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