https://uz.sputniknews.ru/20230614/rabota-nogi-nagruzka-vrach-rekomendatsii-35933927.html

Работа на ногах — в чем опасность

Работа на ногах — в чем опасность

Врач: человек, работающий стоя испытывает опасную статическую нагрузку.

2023-06-14T07:00+0500

2023-06-14T07:00+0500

2023-06-14T07:00+0500

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О том, что проводить на ногах по шесть-восемь часов в день вредно для здоровья, рассказал врач-хирург Армен Авакян в интервью радио Sputnik.По его словам, представители некоторых профессий, например, хирурги, учителя, парикмахеры и продавцы, вынуждены ежедневно по много часов проводить на ногах. При этом они подвергаются повышенной статической нагрузке.Чтобы не навредить организму, при такой работе нужно использовать специальные медицинские средства.В заключение он добавил, что помочь позвоночнику можно, если стараться держать спину ровно.Ноги и руки чаще всего подвергаются атакам комаров. Ранее врач-эпидемиолог рассказал, как снять зуд от их укусов.

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