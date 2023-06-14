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Работа на ногах — в чем опасность
Работа на ногах — в чем опасность
Врач: человек, работающий стоя испытывает опасную статическую нагрузку.
2023-06-14T07:00+0500
2023-06-14T07:00+0500
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О том, что проводить на ногах по шесть-восемь часов в день вредно для здоровья, рассказал врач-хирург Армен Авакян в интервью радио Sputnik.По его словам, представители некоторых профессий, например, хирурги, учителя, парикмахеры и продавцы, вынуждены ежедневно по много часов проводить на ногах. При этом они подвергаются повышенной статической нагрузке.Чтобы не навредить организму, при такой работе нужно использовать специальные медицинские средства.В заключение он добавил, что помочь позвоночнику можно, если стараться держать спину ровно.Ноги и руки чаще всего подвергаются атакам комаров. Ранее врач-эпидемиолог рассказал, как снять зуд от их укусов.
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здоровье мнение эксперта работа это интересно
здоровье мнение эксперта работа это интересно

Работа на ногах — в чем опасность

07:00 14.06.2023
© Depositphotos.com / K.D.PДевушка потирает уставшие ноги
Девушка потирает уставшие ноги - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
© Depositphotos.com / K.D.P
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Врач: человек, работающий стоя испытывает опасную статическую нагрузку.
О том, что проводить на ногах по шесть-восемь часов в день вредно для здоровья, рассказал врач-хирург Армен Авакян в интервью радио Sputnik.
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Архивное фото военнослужащих - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2023
Архивное фото военнослужащих
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
По его словам, представители некоторых профессий, например, хирурги, учителя, парикмахеры и продавцы, вынуждены ежедневно по много часов проводить на ногах. При этом они подвергаются повышенной статической нагрузке.
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© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкХирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2023
Хирурги проводят операцию
© Sputnik / Александр Кондратюк
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"… и это вредно для их опорно-двигательной системы. Если столько времени проводить на ногах на протяжении многих лет, то развивается плоскостопие, как следствие, могут начаться воспалительные процессы в стопе, по утрам человек может чувствовать острую боль в пятках. Перегружается венозная система, ноги отекают. Позвоночник тоже страдает от чрезмерной нагрузки", — пояснил специалист.

Чтобы не навредить организму, при такой работе нужно использовать специальные медицинские средства.

"Людям, которые проводят много времени на ногах, я рекомендую брать пример с хирургов. Когда мы (хирурги — ред.) заходим в операционную на полдня, то надеваем удобную обувь с ортопедическими стельками, чтобы снять нагрузку со стоп. Второе — нужно носить компрессионные гольфы или чулки. Это помогает избежать отека ног”, — посоветовал Авакян.

В заключение он добавил, что помочь позвоночнику можно, если стараться держать спину ровно.
Ноги и руки чаще всего подвергаются атакам комаров. Ранее врач-эпидемиолог рассказал, как снять зуд от их укусов.
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