В Ташобласти открыли мост после затянувшегося строительства
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Назарбеке открыли мост после затянувшегося строительства
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Стоимость проекта, который должны были завершить до конца 2022 года, — 60 млрд сумов. Однако в 2021 и 2022 годах на него выделили лишь 19 млрд сумов. Вопрос активно обсуждали в Сенате.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. На 37-м пленарном заседании Сената сенатор Кутбитдин Бурханов отметил, что задержка строительства тоннеля под железной дорогой на третьем километре автодороги "Ширкатное хозяйство Туркестан г. Ташкента — граница Республики Казахстан" (в народе мост в Назарбеке) доставляет неудобства населению, сообщает пресс-служба верхней палаты.
При этом, как подчеркивал Бурханов, заказчиком проекта стоимостью 60 млрд сумов является Комитет по автомобильным дорогам. Мост должны были открыть до конца 2022 года. Однако в 2021 и 2022 годах на этот проект выделили лишь 19 млрд сумов.
В результате незавершенное строительство доставляло населению только хлопоты и трудности.
После изучения обращения представителей общественности Зангиатинского района в Сенат и обсуждения данного вопроса на пленарном заседании, проблему взяли на контроль Комитет по автомобильным дорогам и хокимият Ташкентской области.
"На днях состоялось открытие 3-километровой дороги, по которой проезжают около 50 тысяч граждан, проживающих в 14 махаллях", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Назарбеке открыли мост после затянувшегося строительства
В Назарбеке открыли мост после затянувшегося строительства
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Назарбеке открыли мост после затянувшегося строительства
В Назарбеке открыли мост после затянувшегося строительства
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
В Сенате также отметили, что благодаря завершению строительства моста устранены возникающие при пересечении железнодорожных и автомобильных путей пробки. По данным хокимията области, на строительство объекта израсходовали 113 млрд сумов.
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