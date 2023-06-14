https://uz.sputniknews.ru/20230614/tashoblast-most-dolgostroy-otkrytiye-senat-vmeshatelstvo-35952062.html

В Ташобласти открыли мост после затянувшегося строительства

В Ташобласти открыли мост после затянувшегося строительства

Стоимость проекта, который должны были завершить до конца 2022 года — 60 млрд сумов. Однако в 2021 и 2022 годах на него выделили лишь 19 млрд сумов. Вопрос активно обсуждали в Сенате.

2023-06-14T11:04+0500

2023-06-14T11:04+0500

2023-06-14T11:04+0500

узбекистан

ташкентская область

мост

строительство

открытие

сенат олий мажлиса узбекистана

общество

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. На 37-м пленарном заседании Сената сенатор Кутбитдин Бурханов отметил, что задержка строительства тоннеля под железной дорогой на третьем километре автодороги "Ширкатное хозяйство Туркестан г. Ташкента — граница Республики Казахстан" (в народе мост в Назарбеке) доставляет неудобства населению, сообщает пресс-служба верхней палаты.При этом, как подчеркивал Бурханов, заказчиком проекта стоимостью 60 млрд сумов является Комитет по автомобильным дорогам. Мост должны были открыть до конца 2022 года. Однако в 2021 и 2022 годах на этот проект выделили лишь 19 млрд сумов.В результате незавершенное строительство доставляло населению только хлопоты и трудности.После изучения обращения представителей общественности Зангиатинского района в Сенат и обсуждения данного вопроса на пленарном заседании, проблему взяли на контроль Комитет по автомобильным дорогам и хокимият Ташкентской области.В Сенате также отметили, что благодаря завершению строительства моста устранены возникающие при пересечении железнодорожных и автомобильных путей пробки. По данным хокимията области, на строительство объекта израсходовали 113 млрд сумов.Ранее Sputnik сообщал, о чем договорились сенаторы Узбекистана и России в Дагестане.

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