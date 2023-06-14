https://uz.sputniknews.ru/20230614/tseny--nije-kachestvo--vyshe-k-chemu-privedet-podpisanie-novogo-dogovora-v-sng-35967264.html

Цены – ниже, качество – выше: к чему приведет подписание нового договора в СНГ?

Цены – ниже, качество – выше: к чему приведет подписание нового договора в СНГ?

По мнению экспертов, жители Содружества смогут покупать более качественные услуги по менее высокой стоимости.

2023-06-14T19:58+0500

2023-06-14T19:58+0500

2023-06-14T19:58+0500

колумнисты

снг

договор

торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/14/30903632_0:45:1435:852_1920x0_80_0_0_adfdc857e8d249d5cab345ace5e45386.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik, Михаил Воробьев. Премьер-министры Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана на прошлой неделе подписали Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ. Это произошло в Сочи в ходе Совета глав правительств стран Содружества.О чем говорится в документе, работа над которым велась в течение 11 лет, и каким последствиям приведет его исполнение – Sputnik выяснил у экспертов.Зачем нужно новое соглашение?С 2012 года в СНГ действует договор о зоне свободной торговли, в рамках которого обмен товарами между странами содружества осуществляется беспошлинно и по правилам ВТО. Теперь аналогичное соглашение заключено относительно услуг.Документ вступит в силу через месяц после его ратификации по меньше мере тремя государствами – участниками. Для остальных стран – через 30 дней после ратификации. Процедура занимает порядка года.Договор состоит из двух блоков. В первом говорится об условиях доступа на рынки транспортных, юридических, консалтинговых, финансовых, строительных и других услуг.Во второй части сказано о возможности учреждать компании в других странах, что в первую очередь касается сельского хозяйства и промышленности.Как отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, это крайне важно для российского бизнеса, который стремится выходить в другие страны, свободно учреждать компании, инвестировать, работать и развивать промкооперацию, передает пресс-служба ведомства.По словам министра, именно вокруг второго раздела было больше всего дискуссий, поскольку каждое государство хотело сохранить определенные ограничения в этой сфере.Так, Россия сохранит право ограничивать иностранные инвестиции в стратегические компании, Таджикистан – в горнорудную промышленность, Узбекистан – в сферу атомной энергетики, электричества и машиностроения.ПоследствияПодписание соглашения в Сочи по сути означает создание единого рынка услуг в рамках СНГ, рассказал корреспонденту Sputnikдиректор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.По словам эксперта, РФ может стать основным игроком на рынках СНГ, потому что нигде в Содружестве нет компаний, сравнимых по потенциалу с крупнейшими российскими, включая финансы и инвестиции.Он ожидает, что подписание соглашения должно позитивно отразиться на жизни рядовых жителей стран СНГ."Для населения это хорошо. Они получат более дешевые и качественные услуги", – отметил эксперт.В конечном счете потребитель в силу ослабления барьеров получит выгоду: усиливается конкуренция, которая ведет к повышению качества и снижению цены при прочих равных, добавил в ходе беседы с корреспондентом Sputnikруководитель направления реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников. В каких конкретно секторах это будет происходить, он ответить затруднился.При этом эксперт также обратил внимание на необходимость сохранять конкуренцию в условиях значительных отличий в масштабах экономик стран СНГ.Взаимовыгодный обменКомпаниям из РФ станет проще попасть на рынок других стран СНГ и помочь им в развитии сектора услуг, пояснил корреспонденту Sputnikзаместитель заведующего кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.По его словам, заключение соглашения о свободной торговле услугами должно привести к укреплению банковского, транспортного, складского и логистического секторов.Она напомнила, что Россия за 2021 год экспортировала услуг в страны СНГ на 8 млрд долларов, что составляет 11% от всех поставок услуг."Безусловно, заключение такого соглашения требует унификации законодательства стран-участников СНГ, чтобы использование тех же услуг для обычных граждан было наиболее выгодным, включая всякого рода таможенные пошлины и тарифы", – добавила эксперт.Читайте также: Официально: Ташкент будет молодежной столицей СНГ в 2024 году

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

колумнисты снг договор торговля услугами соглашение