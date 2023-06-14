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https://uz.sputniknews.ru/20230614/ultrafiolet-zaschita-produkty-vrach-rekomendatsii-35962847.html
Какая еда защищает от ультрафиолета — врач
Какая еда защищает от ультрафиолета — врач
В рационе обязательно должны быть продукты, в состав которых входит ликопин.
2023-06-14T22:00+0500
2023-06-14T22:00+0500
это интересно
зож
здоровье
мнение эксперта
продукты
солнце
безопасность
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О том, как бороться с вредным воздействием ультрафиолетового излучения, не только с помощью защитных средств для кожи, но и включая нужные продукты в свой рацион рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова радио Sputnik.По ее словам, летнее солнце может быть опасным для здоровья, в частности, избыток ультрафиолета способен вызвать окислительный стресс. Хорошим средством защиты от этого фактора является пигмент ликопин, который входит в состав некоторых овощей, фруктов и ягод, придавая им яркий цвет – красный или оранжевый.Источник ликопина — помидоры, арбузы, перец, шиповник, папайя, гуава, хурма и красные грейпфруты.Как вариант, можно заменить помидоры томатной пастой.В заключение она рекомендовала людям с повышенным риском развития рака кожи обязательно включать в рацион продукты, богатые ликопином.Ранее врач рассказал о том, какие опасности таит работа на ногах.
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здоровье безопасность солнце продукты зож мнение эксперта
здоровье безопасность солнце продукты зож мнение эксперта

Какая еда защищает от ультрафиолета — врач

22:00 14.06.2023
© AP Photo / Bruna Prado Переполненный пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро
 Переполненный пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Bruna Prado
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В рационе обязательно должны быть продукты, в состав которых входит ликопин.
О том, как бороться с вредным воздействием ультрафиолетового излучения, не только с помощью защитных средств для кожи, но и включая нужные продукты в свой рацион рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова радио Sputnik.
© Foto : Fotolia / StokketeДевушка кладет продукты в холодильник
Девушка кладет продукты в холодильник - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
Девушка кладет продукты в холодильник
© Foto : Fotolia / Stokkete
По ее словам, летнее солнце может быть опасным для здоровья, в частности, избыток ультрафиолета способен вызвать окислительный стресс. Хорошим средством защиты от этого фактора является пигмент ликопин, который входит в состав некоторых овощей, фруктов и ягод, придавая им яркий цвет – красный или оранжевый.

"Ликопин является сильным антиоксидантом, защищающим клетки от свободных радикалов. То есть он будет помогать организму бороться с окислительным стрессом, в том числе вызванным негативным влиянием ультрафиолета", — объяснила специалист.

Источник ликопина — помидоры, арбузы, перец, шиповник, папайя, гуава, хурма и красные грейпфруты.
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкАрбуз
Камышинский арбузный фестиваль - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
Арбуз
© Sputnik / Кирилл Брага
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© Sputnik / Алексей ПановБолгарский перец
Болгарский перец - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
Болгарский перец
© Sputnik / Алексей Панов
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШиповник
Золотая осень в Приморском крае - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
Шиповник
© Sputnik / Виталий Аньков
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CC BY 2.0 / beautiful persimmons / Jessica HayssenХурма, архивное фото
Хурма, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
Хурма, архивное фото
CC BY 2.0 / beautiful persimmons / Jessica Hayssen
"Чтобы получить максимальный защитный эффект, нужно 5-10 мг ликопина, это примерно три килограмма помидоров. Столько съесть мы не сможем. Но чтобы хоть как-то усилить защиту от вредного воздействия солнечных лучей, необходимо ежедневно съедать 100-250 граммов богатых ликопином фруктов или овощей", — рекомендует Залетова.
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПомидор
Помидор - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
Помидор
© Sputnik / Максим Блинов
/
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Как вариант, можно заменить помидоры томатной пастой.
"С этой точки зрения полезна томатная паста, которая за счет большой концентрации помидоров обладает высоким содержанием ликопина", — добавила диетолог.
В заключение она рекомендовала людям с повышенным риском развития рака кожи обязательно включать в рацион продукты, богатые ликопином.
Ранее врач рассказал о том, какие опасности таит работа на ногах.
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