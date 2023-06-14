Какая еда защищает от ультрафиолета — врач
© AP Photo / Bruna Prado Переполненный пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро
© AP Photo / Bruna Prado
В рационе обязательно должны быть продукты, в состав которых входит ликопин.
О том, как бороться с вредным воздействием ультрафиолетового излучения, не только с помощью защитных средств для кожи, но и включая нужные продукты в свой рацион рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова радио Sputnik.
© Foto : Fotolia / StokketeДевушка кладет продукты в холодильник
Девушка кладет продукты в холодильник
© Foto : Fotolia / Stokkete
По ее словам, летнее солнце может быть опасным для здоровья, в частности, избыток ультрафиолета способен вызвать окислительный стресс. Хорошим средством защиты от этого фактора является пигмент ликопин, который входит в состав некоторых овощей, фруктов и ягод, придавая им яркий цвет – красный или оранжевый.
"Ликопин является сильным антиоксидантом, защищающим клетки от свободных радикалов. То есть он будет помогать организму бороться с окислительным стрессом, в том числе вызванным негативным влиянием ультрафиолета", — объяснила специалист.
Источник ликопина — помидоры, арбузы, перец, шиповник, папайя, гуава, хурма и красные грейпфруты.
Арбуз
© Sputnik / Кирилл Брага/
© Sputnik / Алексей ПановБолгарский перец
Болгарский перец
© Sputnik / Алексей Панов
Шиповник
© Sputnik / Виталий Аньков/
Хурма, архивное фото
"Чтобы получить максимальный защитный эффект, нужно 5-10 мг ликопина, это примерно три килограмма помидоров. Столько съесть мы не сможем. Но чтобы хоть как-то усилить защиту от вредного воздействия солнечных лучей, необходимо ежедневно съедать 100-250 граммов богатых ликопином фруктов или овощей", — рекомендует Залетова.
Помидор
© Sputnik / Максим Блинов/
Как вариант, можно заменить помидоры томатной пастой.
"С этой точки зрения полезна томатная паста, которая за счет большой концентрации помидоров обладает высоким содержанием ликопина", — добавила диетолог.
В заключение она рекомендовала людям с повышенным риском развития рака кожи обязательно включать в рацион продукты, богатые ликопином.
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