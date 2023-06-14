https://uz.sputniknews.ru/20230614/ultrafiolet-zaschita-produkty-vrach-rekomendatsii-35962847.html

Какая еда защищает от ультрафиолета — врач

Какая еда защищает от ультрафиолета — врач

В рационе обязательно должны быть продукты, в состав которых входит ликопин.

2023-06-14T22:00+0500

2023-06-14T22:00+0500

2023-06-14T22:00+0500

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О том, как бороться с вредным воздействием ультрафиолетового излучения, не только с помощью защитных средств для кожи, но и включая нужные продукты в свой рацион рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова радио Sputnik.По ее словам, летнее солнце может быть опасным для здоровья, в частности, избыток ультрафиолета способен вызвать окислительный стресс. Хорошим средством защиты от этого фактора является пигмент ликопин, который входит в состав некоторых овощей, фруктов и ягод, придавая им яркий цвет – красный или оранжевый.Источник ликопина — помидоры, арбузы, перец, шиповник, папайя, гуава, хурма и красные грейпфруты.Как вариант, можно заменить помидоры томатной пастой.В заключение она рекомендовала людям с повышенным риском развития рака кожи обязательно включать в рацион продукты, богатые ликопином.Ранее врач рассказал о том, какие опасности таит работа на ногах.

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здоровье безопасность солнце продукты зож мнение эксперта