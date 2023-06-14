https://uz.sputniknews.ru/20230614/uzbekistan-fotoelektricheskiye-stantsii-sement-zavod-stroitelstvo-kompaniya-kitay-35954011.html

Что строит в Узбекистане крупнейшая энергетическая и горнодобывающая компания КНР

Что строит в Узбекистане крупнейшая энергетическая и горнодобывающая компания КНР

В министерстве инвестиций, промышленности и торговли республики прошла встреча с китайскими партнерами, посвященная вопросам строительства фотоэлектрических станций в Кашкадарьинской и Бухарской областях, а также цементного завода в Самаркандской области.

2023-06-14T11:41+0500

2023-06-14T11:41+0500

2023-06-14T11:41+0500

узбекистан

министерство

экономика

лазиз кудратов

компания

китай

проект

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Реализацию совместных проектов и перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и председатель правления компании China Energy Сонг Хайлянг, сообщает пресс-служба ведомства.Говорили о строительстве фотоэлектростанций в Кашкадарьинской и Бухарской областях, суммарной мощностью 1 000 МВт и цементного завода в Самаркандской области мощностью 3 млн тонн.Стороны отметили важность скорейшего ввода этих объектов в эксплуатацию и договорились активизировать усилия для запуска 400 МВт солнечных электростанций и цементного завода уже в текущем году, а оставшихся 600 МВт — до конца следующего года.Также китайская сторона рассказала о планах по дальнейшей модернизации энергетических систем в регионах, обучению специалистов в области производства “зеленой” энергии и выразила готовность оказать консультационно-техническое содействие в процессе применения инновационных разработок в сфере инфраструктурного развития.Ранее Sputnik сообщал о том, сколько домохозяйств в Узбекистане обеспечили электричеством солнечные панели.

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