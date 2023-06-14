https://uz.sputniknews.ru/20230614/uzbekistan-mcosmetic-fergana-magazin-35961130.html
В Фергане открыли первый магазин "MCosmetic"
В Фергане открыли первый магазин "MCosmetic"
Ассортимент магазина представляет более 8 тыс. видов товаров.
2023-06-14T15:02+0500
2023-06-14T15:02+0500
2023-06-14T15:25+0500
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магазин
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Российская сеть "Магнит" открыла магазин "MCosmetic" в Фергане – он стал первым за пределами Ташкента, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети.Ассортимент магазина состоит из косметических средств и бытовой химии. В нем представлены более 8 тыс. товаров, включая бренды сети: Stellary, Beauty Bomb, KuMiHo, Gardenica и халяльную продукцию.В прошлом году на территории республики открыли первый "MCosmetic". На сегодняшний день в стране работают уже 26 торговых точек. До конца 2023 года сеть планирует открыть магазины в Самарканде, Намангане и Маргилане, увеличив их количество до 80 штук.Напомним, MCosmetic — магазины непродовольственных товаров: косметики, бытовой химии, парфюмерии, детских товаров, а также товаров для дома и животных. Сеть "MCosmetic" принадлежит российскому ритейлеру "Магнит". За основу концепции в республике взяли формат сети "Магнит Косметик".Узбекистан стал первым иностранным государством, где компания "Магнит" открыла свое представительство.
https://uz.sputniknews.ru/20230614/tashoblast-most-dolgostroy-otkrytiye-senat-vmeshatelstvo-35952062.html
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узбекистан фергана косметика магазин общество товары
В Фергане открыли первый магазин "MCosmetic"
15:02 14.06.2023 (обновлено: 15:25 14.06.2023)
Ассортимент магазина представляет более 8 тыс. видов товаров и эксклюзивные российские бренды.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
Российская сеть "Магнит" открыла магазин "MCosmetic" в Фергане – он стал первым за пределами Ташкента, передает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу сети.
Ассортимент магазина состоит из косметических средств и бытовой химии. В нем представлены более 8 тыс. товаров, включая бренды сети: Stellary, Beauty Bomb, KuMiHo, Gardenica и халяльную продукцию.
В прошлом году на территории республики открыли первый "MCosmetic". На сегодняшний день в стране работают уже 26 торговых точек.
До конца 2023 года сеть планирует открыть магазины в Самарканде, Намангане и Маргилане, увеличив их количество до 80 штук.
Напомним, MCosmetic — магазины непродовольственных товаров: косметики, бытовой химии, парфюмерии, детских товаров, а также товаров для дома и животных. Сеть "MCosmetic" принадлежит российскому ритейлеру "Магнит". За основу концепции в республике взяли формат сети "Магнит Косметик".
Узбекистан стал первым иностранным государством, где компания "Магнит" открыла свое представительство.