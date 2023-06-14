https://uz.sputniknews.ru/20230614/uzbekistan-mcosmetic-fergana-magazin-35961130.html

В Фергане открыли первый магазин "MCosmetic"

В Фергане открыли первый магазин "MCosmetic"

Ассортимент магазина представляет более 8 тыс. видов товаров.

2023-06-14T15:02+0500

2023-06-14T15:02+0500

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узбекистан

фергана

косметика

магазин

общество

товары

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Российская сеть "Магнит" открыла магазин "MCosmetic" в Фергане – он стал первым за пределами Ташкента, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети.Ассортимент магазина состоит из косметических средств и бытовой химии. В нем представлены более 8 тыс. товаров, включая бренды сети: Stellary, Beauty Bomb, KuMiHo, Gardenica и халяльную продукцию.В прошлом году на территории республики открыли первый "MCosmetic". На сегодняшний день в стране работают уже 26 торговых точек. До конца 2023 года сеть планирует открыть магазины в Самарканде, Намангане и Маргилане, увеличив их количество до 80 штук.Напомним, MCosmetic — магазины непродовольственных товаров: косметики, бытовой химии, парфюмерии, детских товаров, а также товаров для дома и животных. Сеть "MCosmetic" принадлежит российскому ритейлеру "Магнит". За основу концепции в республике взяли формат сети "Магнит Косметик".Узбекистан стал первым иностранным государством, где компания "Магнит" открыла свое представительство.

https://uz.sputniknews.ru/20230614/tashoblast-most-dolgostroy-otkrytiye-senat-vmeshatelstvo-35952062.html

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