https://uz.sputniknews.ru/20230614/uzbekistan-medobsledovaniye-pedagogov-35963069.html
Узбекские педагоги летом смогут пройти медобследование
Узбекские педагоги летом смогут пройти медобследование
В рамках "месяца здоровья учителей и наставников" школьные учителя и воспитатели детских садов получат бесплатную медпомощь.
2023-06-14T16:18+0500
2023-06-14T16:18+0500
2023-06-14T17:39+0500
узбекистан
общество
педагог
учителя
медицинское обследование
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В период летних отпусков узбекские педагоги смогут пройти бесплатное медицинское обследование в рамках акции "Месяц здоровья учителей и наставников".Акция пройдет по инициативе министерства здравоохранения с 1 июля по 1 августа. Она позволит педагогам пройти профилактические и углубленные медицинские осмотры и обследования.По результатам медицинского обследования учителей и воспитателей они смогут также при необходимости пройти лечение и реабилитацию.Для этого сформируют списки нуждающихся в медицинских услугах, х разделят на группы по возрасту, полу и состоянию здоровья. После осмотров медицинскими бригадами:Мобильные медицинские бригады проведут осмотры учителей также в труднодоступных, отдаленных районах и приграничных районах.Ранее хокимият Ташкента рассказал о грядущих изменениях в школьном образовании.
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узбекистан общество педагоги учителя школ воспитатели детских садов бесплатное медицинское обследование диспансерное наблюдение лечение реабилитация высокотехнологическая медицинская помощь медицина здравоохранение месяц здоровья учителей и наставников
узбекистан общество педагоги учителя школ воспитатели детских садов бесплатное медицинское обследование диспансерное наблюдение лечение реабилитация высокотехнологическая медицинская помощь медицина здравоохранение месяц здоровья учителей и наставников
Узбекские педагоги летом смогут пройти медобследование
16:18 14.06.2023 (обновлено: 17:39 14.06.2023)
В рамках "месяца здоровья учителей и наставников" школьные учителя и воспитатели детских садов получат бесплатную медпомощь.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В период летних отпусков узбекские педагоги смогут пройти бесплатное медицинское обследование в рамках акции "Месяц здоровья учителей и наставников".
Акция пройдет по инициативе
министерства здравоохранения с 1 июля по 1 августа. Она позволит педагогам пройти профилактические и углубленные медицинские осмотры и обследования.
По результатам медицинского обследования учителей и воспитателей они смогут также при необходимости пройти лечение и реабилитацию.
Для этого сформируют списки нуждающихся в медицинских услугах, х разделят на группы по возрасту, полу и состоянию здоровья. После осмотров медицинскими бригадами:
пациентов, у которых впервые выявили хроническое заболевание, возьмут на диспансерный контроль и подберут индивидуальную реабилитацию;
педагоги с острыми и хроническими заболеваниями смогут пройти амбулаторное лечение в дневных стационарах первичного звена, а нуждающихся в стационарной помощи - в районных, городских и областных медицинских учреждениях;
больные, нуждающиеся высокотехнологичной специализированной медицинской помощи, получат льготное направление в областные и республиканские учреждения.
Мобильные медицинские бригады проведут осмотры учителей также в труднодоступных, отдаленных районах и приграничных районах.