https://uz.sputniknews.ru/20230614/uzbekistan-medobsledovaniye-pedagogov-35963069.html

Узбекские педагоги летом смогут пройти медобследование

Узбекские педагоги летом смогут пройти медобследование

В рамках "месяца здоровья учителей и наставников" школьные учителя и воспитатели детских садов получат бесплатную медпомощь.

2023-06-14T16:18+0500

2023-06-14T16:18+0500

2023-06-14T17:39+0500

узбекистан

общество

педагог

учителя

медицинское обследование

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В период летних отпусков узбекские педагоги смогут пройти бесплатное медицинское обследование в рамках акции "Месяц здоровья учителей и наставников".Акция пройдет по инициативе министерства здравоохранения с 1 июля по 1 августа. Она позволит педагогам пройти профилактические и углубленные медицинские осмотры и обследования.По результатам медицинского обследования учителей и воспитателей они смогут также при необходимости пройти лечение и реабилитацию.Для этого сформируют списки нуждающихся в медицинских услугах, х разделят на группы по возрасту, полу и состоянию здоровья. После осмотров медицинскими бригадами:Мобильные медицинские бригады проведут осмотры учителей также в труднодоступных, отдаленных районах и приграничных районах.Ранее хокимият Ташкента рассказал о грядущих изменениях в школьном образовании.

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