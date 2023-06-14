https://uz.sputniknews.ru/20230614/uzbekistan-posolstvo-novaya-doljnost-transport-35968439.html

Какую новую должность введут в 5 посольствах Узбекистана

Какую новую должность введут в 5 посольствах Узбекистана

Должность появится в посольствах Узбекистана в КНР, Казахстане, Азербайджане, Иране, Латвии.

2023-06-14T20:23+0500

2023-06-14T20:23+0500

2023-06-14T20:24+0500

политика

узбекистан

посольство

транспорт

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В нескольких посольствах Узбекистана введут должность советника по транспортным вопросам, передает министерство транспорта.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже подписал соответствующий указ. Так, новые должности появятся в представительствах республики в Китае, Казахстане, Азербайджане, Иране и Латвии.Также документ вносит изменения в структуру Минтранса. При ведомстве создадут три органа:Инспекция будет контролировать сферу автомобильного, железнодорожного, водного, электрического транспорта, а также метрополитен и дорожное хозяйство.В обязанности органа будет входить выявление нарушений при грузовых и пассажирских перевозках, рассмотрение дел об административных правонарушениях, а также определение наказаний.

https://uz.sputniknews.ru/20230614/uzbekistan-tadjikistan-ges-zarafshan-35966141.html

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