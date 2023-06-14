https://uz.sputniknews.ru/20230614/uzbekistan-posolstvo-novaya-doljnost-transport-35968439.html
Какую новую должность введут в 5 посольствах Узбекистана
Какую новую должность введут в 5 посольствах Узбекистана
Должность появится в посольствах Узбекистана в КНР, Казахстане, Азербайджане, Иране, Латвии.
2023-06-14T20:23+0500
2023-06-14T20:23+0500
2023-06-14T20:24+0500
политика
узбекистан
посольство
транспорт
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В нескольких посольствах Узбекистана введут должность советника по транспортным вопросам, передает министерство транспорта.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже подписал соответствующий указ. Так, новые должности появятся в представительствах республики в Китае, Казахстане, Азербайджане, Иране и Латвии.Также документ вносит изменения в структуру Минтранса. При ведомстве создадут три органа:Инспекция будет контролировать сферу автомобильного, железнодорожного, водного, электрического транспорта, а также метрополитен и дорожное хозяйство.В обязанности органа будет входить выявление нарушений при грузовых и пассажирских перевозках, рассмотрение дел об административных правонарушениях, а также определение наказаний.
https://uz.sputniknews.ru/20230614/uzbekistan-tadjikistan-ges-zarafshan-35966141.html
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политика узбекистан посольство транспорт мирзиёев подписал указ инспекция транспортного контроля
политика узбекистан посольство транспорт мирзиёев подписал указ инспекция транспортного контроля
Какую новую должность введут в 5 посольствах Узбекистана
20:23 14.06.2023 (обновлено: 20:24 14.06.2023)
Должность, контролирующая транспортные вопросы, появится в посольствах Узбекистана в КНР, Казахстане, Азербайджане, Иране, Латвии.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik.
В нескольких посольствах Узбекистана введут должность советника по транспортным вопросам, передает
министерство транспорта.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже подписал соответствующий указ. Так, новые должности появятся в представительствах республики в Китае, Казахстане, Азербайджане, Иране и Латвии.
Также документ вносит изменения в структуру Минтранса. При ведомстве создадут три органа:
Инспекцию транспортного контроля;
Институт переподготовки и повышения квалификации транспортных кадров;
Межведомственный совет по развитию транзитного потенциала Узбекистана.
Инспекция будет контролировать сферу автомобильного, железнодорожного, водного, электрического транспорта, а также метрополитен и дорожное хозяйство.
В обязанности органа будет входить выявление нарушений при грузовых и пассажирских перевозках, рассмотрение дел об административных правонарушениях, а также определение наказаний.