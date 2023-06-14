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https://uz.sputniknews.ru/20230614/uzbekistan-samarkand-ministr-xilola-umarova-vstrecha-gensek-otg-35948569.html
Что обсудили министр дошкольного и школьного образования Узбекистана и Генсек ОТГ
Что обсудили министр дошкольного и школьного образования Узбекистана и Генсек ОТГ
Что обсудили министр дошкольного и школьного образования Узбекистана и Генсек ОТГ
2023-06-14T09:26+0500
2023-06-14T10:15+0500
министр
дошкольное образование
школа
узбекистан
самарканд
встреча
генеральный секретарь
организация тюркских государств
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. О переговорах главы министерства дошкольного и школьного образования Хилолы Умаровой и генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева сообщила пресс-служба МДШО.Они прошли в рамках 7-й встречи министров образования стран-членов ОТГ в Самарканде. Стороны обсудили взаимодействие в сфере дошкольного образования.Речь шла и о расширении международных конкурсов и олимпиад среди школьников, а также о реализации программы сотрудничества школ-побратимов.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане бесплатно оздоровят школьных учителей и воспитателей детсадов.
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узбекистан самарканд встреча министр дошкольное образование генеральный секретарь школа организация тюркских государств
узбекистан самарканд встреча министр дошкольное образование генеральный секретарь школа организация тюркских государств

Что обсудили министр дошкольного и школьного образования Узбекистана и Генсек ОТГ

09:26 14.06.2023 (обновлено: 10:15 14.06.2023)
© Пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образованияВстреча Хилолы Умаровой с Генеральным секретарем ОТГ
Встреча Хилолы Умаровой с Генеральным секретарем ОТГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2023
© Пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования
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Речь шла о сотрудничестве в сфере дошкольного образования, организации международных конкурсов и олимпиад среди школьников.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. О переговорах главы министерства дошкольного и школьного образования Хилолы Умаровой и генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева сообщила пресс-служба МДШО.
Они прошли в рамках 7-й встречи министров образования стран-членов ОТГ в Самарканде.
Стороны обсудили взаимодействие в сфере дошкольного образования.
Речь шла и о расширении международных конкурсов и олимпиад среди школьников, а также о реализации программы сотрудничества школ-побратимов.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане бесплатно оздоровят школьных учителей и воспитателей детсадов.
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