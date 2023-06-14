https://uz.sputniknews.ru/20230614/uzbekistan-samarkand-ministr-xilola-umarova-vstrecha-gensek-otg-35948569.html

Что обсудили министр дошкольного и школьного образования Узбекистана и Генсек ОТГ

Что обсудили министр дошкольного и школьного образования Узбекистана и Генсек ОТГ

Что обсудили министр дошкольного и школьного образования Узбекистана и Генсек ОТГ

2023-06-14T09:26+0500

2023-06-14T09:26+0500

2023-06-14T10:15+0500

министр

дошкольное образование

школа

узбекистан

самарканд

встреча

генеральный секретарь

организация тюркских государств

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. О переговорах главы министерства дошкольного и школьного образования Хилолы Умаровой и генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева сообщила пресс-служба МДШО.Они прошли в рамках 7-й встречи министров образования стран-членов ОТГ в Самарканде. Стороны обсудили взаимодействие в сфере дошкольного образования.Речь шла и о расширении международных конкурсов и олимпиад среди школьников, а также о реализации программы сотрудничества школ-побратимов.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане бесплатно оздоровят школьных учителей и воспитателей детсадов.

узбекистан

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