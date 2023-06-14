https://uz.sputniknews.ru/20230614/voyennyye-rossiya-udary-pozitsii-vsu-belgorod-oblast-35959327.html

Военные РФ уничтожили позиции, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область — видео

Военные РФ уничтожили позиции, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область — видео

Противник меняет позиции несколько раз за час. Кроме того, украинские неонацисты могут нанести удар по одному населенному пункту с разных сторон.

2023-06-14T14:58+0500

2023-06-14T14:58+0500

2023-06-14T14:58+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) точечными ударами из гаубиц "Мста-Б" и Д-30 уничтожили позиции ВСУ, с которых велся обстрел Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. На кадрах, опубликованных военным ведомством, показана работа артиллерийских расчетов.Кроме уничтожения позиций украинской артиллерии, обстреливающей населенные пункты в Белгородской области, артиллеристы разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, а также ликвидируют огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и техники ВСУ, уточнили в Минобороны России.По его словам, сначала о выявленной цели докладывает разведка. Затем подразделение выезжает на огневую позицию и отрабатывает с корректировкой с помощью беспилотников и с разведчиками.Противник меняет позиции несколько раз за час. Кроме того, украинские военные могут нанести удар по одному населенному пункту с разных сторон, рассказал командир батареи с позывным "Кама".Ранее Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами заявил, что, если обстрелы российской территории продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.Также Sputnik публиковал видео захвата военнослужащими РФ немецких танков Leopard.

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