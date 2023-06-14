https://uz.sputniknews.ru/20230614/voyennyye-rossiya-udary-pozitsii-vsu-belgorod-oblast-35959327.html
Военные РФ уничтожили позиции, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область — видео
Военные РФ уничтожили позиции, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область — видео
Противник меняет позиции несколько раз за час. Кроме того, украинские неонацисты могут нанести удар по одному населенному пункту с разных сторон.
2023-06-14T14:58+0500
2023-06-14T14:58+0500
2023-06-14T14:58+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) точечными ударами из гаубиц "Мста-Б" и Д-30 уничтожили позиции ВСУ, с которых велся обстрел Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. На кадрах, опубликованных военным ведомством, показана работа артиллерийских расчетов.Кроме уничтожения позиций украинской артиллерии, обстреливающей населенные пункты в Белгородской области, артиллеристы разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, а также ликвидируют огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и техники ВСУ, уточнили в Минобороны России.По его словам, сначала о выявленной цели докладывает разведка. Затем подразделение выезжает на огневую позицию и отрабатывает с корректировкой с помощью беспилотников и с разведчиками.Противник меняет позиции несколько раз за час. Кроме того, украинские военные могут нанести удар по одному населенному пункту с разных сторон, рассказал командир батареи с позывным "Кама".Ранее Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами заявил, что, если обстрелы российской территории продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.Также Sputnik публиковал видео захвата военнослужащими РФ немецких танков Leopard.
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россия вооруженные силы безопасность белгородская область украина всу в мире видео
россия вооруженные силы безопасность белгородская область украина всу в мире видео
Военные РФ уничтожили позиции, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область — видео
Противник меняет позиции несколько раз за час. Кроме того, украинские неонацисты могут нанести удар по одному населенному пункту с разных сторон.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
Артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) точечными ударами из гаубиц "Мста-Б" и Д-30 уничтожили позиции ВСУ, с которых велся обстрел Белгородской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
На кадрах, опубликованных военным ведомством, показана работа артиллерийских расчетов.
Кроме уничтожения позиций украинской артиллерии, обстреливающей населенные пункты в Белгородской области, артиллеристы разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, а также ликвидируют огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и техники ВСУ, уточнили в Минобороны России.
"Работали сейчас по взводному опорному пункту националистов. Цель уничтожена. По второй цели работали — оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена. Взводные опорные пункты мы уничтожаем, которые находятся вдоль границы нашей. Они ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты", — пояснил на видео один из военнослужащих.
По его словам, сначала о выявленной цели докладывает разведка. Затем подразделение выезжает на огневую позицию и отрабатывает с корректировкой с помощью беспилотников и с разведчиками.
Противник меняет позиции несколько раз за час. Кроме того, украинские военные могут нанести удар по одному населенному пункту с разных сторон, рассказал командир батареи с позывным "Кама".
"В нашу задачу входит уничтожение живой силы противника, ДРГ, бронетехники и других целей, которые определяет наше командование ... Когда мы уничтожаем цели, наши командиры нам говорят, что мы здорово им помогаем. Даже показывают нам видео с коптеров, которые наводят нашу артиллерию", — добавил командир орудия Д-30 с позывным "Следак".
Ранее Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами заявил, что, если обстрелы российской территории продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.
Также Sputnik публиковал видео
захвата военнослужащими РФ немецких танков Leopard.