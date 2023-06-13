https://uz.sputniknews.ru/20230613/voyennoslujaschiye-rossiya-boy-zaxvat-tanki-leopard-vsu-ukraina-35932028.html
Военнослужащие РФ захватили немецкие танки Leopard — видео
Военнослужащие РФ захватили немецкие танки Leopard — видео
Данная техника досталась ВС России в ходе боев на Запорожском направлении. Некоторые трофеи — в рабочем состоянии.
2023-06-13T15:31+0500
2023-06-13T15:31+0500
2023-06-13T15:31+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Военнослужащие группировки войск "Восток" захватили на Запорожском направлении немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Bradley американского производства, сообщает РИА Новости.Видео опубликовало Минобороны России."Вот он, фрицевский нахваленный "Леопард". <...> Слава России!" — говорит на кадрах боец, находящийся в паре метров от натовской техники.Танк имеет характерную для Leopard 2A6 защиту башни.Также в ролике можно увидеть захваченные американские БМП Bradley.Кадры сняли военнослужащие подразделений группировки "Восток" на Запорожском направлении, добавили в Минобороны РФ.Напомним, что 9 июня Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. По его словам, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте как поставками оружия, так и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Также российские военные отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.
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спецоперация россия вооруженные силы минобороны рф безопасность украина всу танки нато военная техника захват владимир путин сергей лавров в мире видео
спецоперация россия вооруженные силы минобороны рф безопасность украина всу танки нато военная техника захват владимир путин сергей лавров в мире видео
Военнослужащие РФ захватили немецкие танки Leopard — видео
Данная техника досталась ВС России в ходе боев на Запорожском направлении. Некоторые трофеи — в рабочем состоянии.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik.
Военнослужащие группировки войск "Восток" захватили на Запорожском направлении немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Bradley американского производства, сообщает РИА Новости.
Видео опубликовало Минобороны России.
"Вот он, фрицевский нахваленный "Леопард". <...> Слава России!" — говорит на кадрах боец, находящийся в паре метров от натовской техники.
Танк имеет характерную для Leopard 2A6 защиту башни.
Также в ролике можно увидеть захваченные американские БМП Bradley.
Кадры сняли военнослужащие подразделений группировки "Восток" на Запорожском направлении, добавили в Минобороны РФ.
"Вся захваченная техника западного производства, немецкие танки Leopard и БМП производства США Bradley. Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники", — уточнили в военном ведомстве.
Напомним, что 9 июня Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. По его словам, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте как поставками оружия, так и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.