https://uz.sputniknews.ru/20230613/voyennoslujaschiye-rossiya-boy-zaxvat-tanki-leopard-vsu-ukraina-35932028.html

Военнослужащие РФ захватили немецкие танки Leopard — видео

Военнослужащие РФ захватили немецкие танки Leopard — видео

Данная техника досталась ВС России в ходе боев на Запорожском направлении. Некоторые трофеи — в рабочем состоянии.

2023-06-13T15:31+0500

2023-06-13T15:31+0500

2023-06-13T15:31+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

россия

вооруженные силы

минобороны рф

безопасность

украина

всу

танки

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/19/31705547_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_9fbc1e70dba19132f7ef8e1eea29313e.jpg

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Военнослужащие группировки войск "Восток" захватили на Запорожском направлении немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Bradley американского производства, сообщает РИА Новости.Видео опубликовало Минобороны России."Вот он, фрицевский нахваленный "Леопард". <...> Слава России!" — говорит на кадрах боец, находящийся в паре метров от натовской техники.Танк имеет характерную для Leopard 2A6 защиту башни.Также в ролике можно увидеть захваченные американские БМП Bradley.Кадры сняли военнослужащие подразделений группировки "Восток" на Запорожском направлении, добавили в Минобороны РФ.Напомним, что 9 июня Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. По его словам, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте как поставками оружия, так и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Также российские военные отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спецоперация россия вооруженные силы минобороны рф безопасность украина всу танки нато военная техника захват владимир путин сергей лавров в мире видео