https://uz.sputniknews.ru/20230615/grajdanin-ssha-tashkent-jenschina-oskorbleniye-sud-shtraf-35996544.html

Гражданин США оскорбил женщину в Ташкенте — его оштрафовали

Гражданин США оскорбил женщину в Ташкенте — его оштрафовали

Его ссору со спутницей жизни в одном из торговых центров суд расценил, как нарушение охранного ордера и мелкое хулиганство.

2023-06-15T17:12+0500

2023-06-15T17:12+0500

2023-06-15T17:12+0500

гражданин сша

семейная ссора

торговый центр

узбекистан

ташкент

женщина

оскорбление

хулиганство

происшествия

штраф

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. 27 мая 61-летний гражданин США Максим Пенсон в торговом центре "Самарканд Дарвоза" поссорился со своей сожительницей, оскорблял и бросал в нее пакеты, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Верховного суда.Установлено, что это не первый случай агрессии в адрес этой женщины с его стороны: ранее потерпевшая получила охранный ордер.9 июня в ходе открытого судебного заседания в режиме видеоконференцсвязи суд по уголовным делам Шайхантахурского района признал Максима Пенсона виновным в нарушении требований охранного ордера и в мелком хулиганстве.Учитывая возраст обвиняемого, его семейное положение, а также финансовую ситуацию, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 990 тыс. сумов.Ранее Sputnik рассказал о том, как новый закон защитит жертв домашнего насилия.

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