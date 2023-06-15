https://uz.sputniknews.ru/20230615/grajdanin-ssha-tashkent-jenschina-oskorbleniye-sud-shtraf-35996544.html
Гражданин США оскорбил женщину в Ташкенте — его оштрафовали
Гражданин США оскорбил женщину в Ташкенте — его оштрафовали
Его ссору со спутницей жизни в одном из торговых центров суд расценил, как нарушение охранного ордера и мелкое хулиганство.
2023-06-15T17:12+0500
2023-06-15T17:12+0500
2023-06-15T17:12+0500
гражданин сша
семейная ссора
торговый центр
узбекистан
ташкент
женщина
оскорбление
хулиганство
происшествия
штраф
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. 27 мая 61-летний гражданин США Максим Пенсон в торговом центре "Самарканд Дарвоза" поссорился со своей сожительницей, оскорблял и бросал в нее пакеты, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Верховного суда.Установлено, что это не первый случай агрессии в адрес этой женщины с его стороны: ранее потерпевшая получила охранный ордер.9 июня в ходе открытого судебного заседания в режиме видеоконференцсвязи суд по уголовным делам Шайхантахурского района признал Максима Пенсона виновным в нарушении требований охранного ордера и в мелком хулиганстве.Учитывая возраст обвиняемого, его семейное положение, а также финансовую ситуацию, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 990 тыс. сумов.Ранее Sputnik рассказал о том, как новый закон защитит жертв домашнего насилия.
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гражданин сша семейная ссора торговый центр узбекистан ташкент женщина оскорбление хулиганство штраф происшествия суд общество верховный суд узбекистана
гражданин сша семейная ссора торговый центр узбекистан ташкент женщина оскорбление хулиганство штраф происшествия суд общество верховный суд узбекистана
Гражданин США оскорбил женщину в Ташкенте — его оштрафовали
Его ссору со спутницей жизни в одном из торговых центров суд расценил, как нарушение охранного ордера и мелкое хулиганство.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. 27 мая 61-летний гражданин США Максим Пенсон в торговом центре "Самарканд Дарвоза" поссорился со своей сожительницей, оскорблял и бросал в нее пакеты, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Верховного суда.
Установлено, что это не первый случай агрессии в адрес этой женщины с его стороны: ранее потерпевшая получила охранный ордер.
9 июня в ходе открытого судебного заседания в режиме видеоконференцсвязи суд по уголовным делам Шайхантахурского района признал Максима Пенсона виновным в нарушении требований охранного ордера и в мелком хулиганстве.
Учитывая возраст обвиняемого, его семейное положение, а также финансовую ситуацию, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 990 тыс. сумов.