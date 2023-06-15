https://uz.sputniknews.ru/20230615/pervyy-kontsert-uzbekistan-ildar-abdrazakov-21-iyun-russkiye-sezony-35981008.html
В Узбекистане впервые выступит всемирно известный оперный певец
В Узбекистане впервые выступит всемирно известный оперный певец
Сольный концерт оперного артиста Ильдара Абдразакова пройдет на сцене ГАБТ им. А. Навои в Ташкенте в рамках Международного культурного проекта “Русские сезоны”.
2023-06-15T10:40+0500
2023-06-15T10:40+0500
2023-06-15T11:01+0500
узбекистан
концерт
опера
певец
россия
габт
культура
посольство россии в узбекистане
проект
премьера
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Заслуженный артист России, лауреат национальной театральной премии “Золотая маска” и двукратный обладатель премии ”Грэмми” Ильдар Абдразаков впервые выступит в Ташкенте 21 июня, сообщает Посольство России в Узбекистане.Концерт российского оперного исполнителя пройдет на сцене Большого театра имени А. Навои в рамках Международного культурного проекта “Русские сезоны”.Выступит Ильдар Абдразаков в сопровождении Симфонического оркестра под управлением дирижера Дениса Власенко. Ранее Sputnik сообщал о том, какие мероприятия пройдут в республике в рамках “Русских сезонов”.
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узбекистан концерт опера певец россия габт ташкент премьера посольство россии в узбекистане проект
узбекистан концерт опера певец россия габт ташкент премьера посольство россии в узбекистане проект
В Узбекистане впервые выступит всемирно известный оперный певец
10:40 15.06.2023 (обновлено: 11:01 15.06.2023)
Сольный концерт оперного артиста Ильдара Абдразакова пройдет на сцене ГАБТ им. А. Навои в Ташкенте в рамках Международного культурного проекта “Русские сезоны”.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Заслуженный артист России, лауреат национальной театральной премии “Золотая маска” и двукратный обладатель премии ”Грэмми” Ильдар Абдразаков впервые выступит в Ташкенте 21 июня, сообщает Посольство России в Узбекистане.
Концерт российского оперного исполнителя пройдет на сцене Большого театра имени А. Навои в рамках Международного культурного проекта “Русские сезоны”.
Выступит Ильдар Абдразаков в сопровождении Симфонического оркестра под управлением дирижера Дениса Власенко.
Ранее Sputnik сообщал о том, какие мероприятия пройдут в республике в рамках “Русских сезонов”.