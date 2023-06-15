https://uz.sputniknews.ru/20230615/pervyy-kontsert-uzbekistan-ildar-abdrazakov-21-iyun-russkiye-sezony-35981008.html

В Узбекистане впервые выступит всемирно известный оперный певец

В Узбекистане впервые выступит всемирно известный оперный певец

Сольный концерт оперного артиста Ильдара Абдразакова пройдет на сцене ГАБТ им. А. Навои в Ташкенте в рамках Международного культурного проекта “Русские сезоны”.

2023-06-15T10:40+0500

2023-06-15T10:40+0500

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узбекистан

концерт

опера

певец

россия

габт

культура

посольство россии в узбекистане

проект

премьера

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Заслуженный артист России, лауреат национальной театральной премии “Золотая маска” и двукратный обладатель премии ”Грэмми” Ильдар Абдразаков впервые выступит в Ташкенте 21 июня, сообщает Посольство России в Узбекистане.Концерт российского оперного исполнителя пройдет на сцене Большого театра имени А. Навои в рамках Международного культурного проекта “Русские сезоны”.Выступит Ильдар Абдразаков в сопровождении Симфонического оркестра под управлением дирижера Дениса Власенко. Ранее Sputnik сообщал о том, какие мероприятия пройдут в республике в рамках “Русских сезонов”.

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