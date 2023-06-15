https://uz.sputniknews.ru/20230615/rjd-gotovnost-pomosch-stroitelstvo-transafganskaya-jeleznaya-doroga-35995633.html

Российские железнодорожники готовы помочь в строительстве Трансафганской дороги

Российские железнодорожники готовы помочь в строительстве Трансафганской дороги

РЖД могут поделиться компетенциями для создания наиболее эффективной магистрали.

2023-06-15T16:30+0500

2023-06-15T16:30+0500

2023-06-15T16:30+0500

россия

ржд

узбекистан

узбекистон темир йуллари

трансафганская железная дорога

строительство

помощь

экономика

афганистан

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. О готовности РЖД помочь в строительстве Трансафганской железной дороги, которая должна соединить страны Европы с Южной Азией, рассказал первый замгендиректора компании Сергей Павлов, сообщает РИА Новости.Об этом он заявил на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит 14 — 17 июня.Трансафганская железная дорога — это участок Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Магистраль, большая часть которой пройдет по территории Афганистана, должна связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и другие государства Юго-Восточной Азии.Окончательной договоренности о реализации этого проекта достигли в феврале 2021 года, когда президентом Афганистана был Ашраф Гани. Рассчитанное на пять лет строительство новой железной дороги предполагали начать в сентябре 2021 года, но после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за терроризм) этот проект заморозили.РЖД несколько лет назад договаривались с "Узбекистон темир йуллари" о совместной работе в данном направлении. Тогда на первом этапе речь шла об обмене техническими параметрами и картографическими материалами между проектными и научно-исследовательскими институтами.Ранее о сотрудничестве договорились медработники железнодорожных организаций Узбекистана и РФ.

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