https://uz.sputniknews.ru/20230615/rossiya-voyennyye-ataka-porajeniye-tanki-frantsiya-vsu-35979269.html
В США рассказали о бездарной атаке ВСУ
В США рассказали о бездарной атаке ВСУ
Forbes: французские бронеавтомобили AMX-10 RC недолго продержались в лобовой атаке ВСУ.
2023-06-15T10:25+0500
2023-06-15T10:25+0500
2023-06-15T10:25+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Переданные Францией Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронеавтомобили AMX-10 RC не смогли долго продержаться в лобовой атаке на российские позиции, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс. Об этом сообщает РИА Новости.Также он добавил, что осколки российских снарядов пробили тонкую броню французских колесных танков. Бойцам ВСУ пришлось бросить несколько машин прямо на поле боя.Газета Washington Post также писала о недостаточной крепости брони на легких танках AMX-10RC, чтобы защищать украинских военных, из-за чего машины приходилось размещать позади бойцов ВСУ.Ранее Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, он констатировал, что поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий выполнить не удалось. Лидер РФ назвал украинские потери в ходе контрнаступления "катастрофическими".Ранее российская авиация нанесла удары по украинским позициям на Краснолиманском направлении.
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россия украина всу франция в мире безопасность владимир путин вооруженные силы танки
россия украина всу франция в мире безопасность владимир путин вооруженные силы танки
В США рассказали о бездарной атаке ВСУ
Forbes: французские бронеавтомобили AMX-10 RC недолго продержались в лобовой атаке ВСУ.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Переданные Францией Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронеавтомобили AMX-10 RC не смогли долго продержаться в лобовой атаке на российские позиции, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Те 40 разведывательных машин AMX-10RC, которые Франция передала украинской морской пехоте, — это не танки. Словно ВСУ еще не знали это, российская артиллерия жестоко напомнила им 5 июня, когда 37-я бригада морской пехоты ВМС Украины атаковала российские позиции в Великой Новоселке (Донецкая народная республика. — прим. ред.)", — заявил журналист.
Также он добавил, что осколки российских снарядов пробили тонкую броню французских колесных танков. Бойцам ВСУ пришлось бросить несколько машин прямо на поле боя.
Газета Washington Post также писала о недостаточной крепости брони на легких танках AMX-10RC, чтобы защищать украинских военных, из-за чего машины приходилось размещать позади бойцов ВСУ.
Ранее Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, он констатировал, что поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий выполнить не удалось. Лидер РФ назвал украинские потери в ходе контрнаступления "катастрофическими".