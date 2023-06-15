https://uz.sputniknews.ru/20230615/aviatsiya-rossiya-krasnoliman-napravleniye-vsu-udar-35978373.html

Российская авиация нанесла удары по украинским позициям на Краснолиманском направлении

Российская авиация нанесла удары по украинским позициям на Краснолиманском направлении

Авиация "Центра" произвела ракетные и бомбовые удары по сосредоточению живой силы, огневых средств, опорным пунктам и складу боеприпасов ВСУ.

2023-06-15T08:56+0500

2023-06-15T08:56+0500

2023-06-15T09:39+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

россия

безопасность

украина

всу

вооружение

вооруженные силы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0f/35978204_0:113:3069:1839_1920x0_80_0_0_3a459faac5e9448e425b7fd6504c5794.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Авиация российской группировки "Центр" поразила позиции вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, артиллерия также атаковала подразделения 63-й механизированной бригады украинских солдат во время их перемещения в районе населенного пункта Торское. Кроме того, ее расчеты уничтожили два украинских орудия Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика".Также начальник пресс-центра добавил, что расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил два беспилотника типа "Фурия" в районах Рубежного и Варваровки.Ранее военные РФ уничтожили позиции, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область — видео.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спецоперация россия безопасность украина всу вооружение вооруженные силы в мире