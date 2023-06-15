https://uz.sputniknews.ru/20230615/aviatsiya-rossiya-krasnoliman-napravleniye-vsu-udar-35978373.html
Российская авиация нанесла удары по украинским позициям на Краснолиманском направлении
Российская авиация нанесла удары по украинским позициям на Краснолиманском направлении
Авиация "Центра" произвела ракетные и бомбовые удары по сосредоточению живой силы, огневых средств, опорным пунктам и складу боеприпасов ВСУ.
2023-06-15T08:56+0500
2023-06-15T08:56+0500
2023-06-15T09:39+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Авиация российской группировки "Центр" поразила позиции вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, артиллерия также атаковала подразделения 63-й механизированной бригады украинских солдат во время их перемещения в районе населенного пункта Торское. Кроме того, ее расчеты уничтожили два украинских орудия Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика".Также начальник пресс-центра добавил, что расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил два беспилотника типа "Фурия" в районах Рубежного и Варваровки.Ранее военные РФ уничтожили позиции, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область — видео.
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Российская авиация нанесла удары по украинским позициям на Краснолиманском направлении
08:56 15.06.2023 (обновлено: 09:39 15.06.2023)
Авиация "Центра" произвела ракетные и бомбовые удары по сосредоточению живой силы, огневых средств, опорным пунктам и складу боеприпасов ВСУ.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Авиация российской группировки "Центр" поразила позиции вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Авиация группировки войск "Центр" нанесла ракетные и бомбовые удары по сосредоточению живой силы, огневых средств, опорным пунктам и складу боеприпасов украинских войск на Краснолиманском направлении", — отметил Савчук.
По его словам, артиллерия также атаковала подразделения 63-й механизированной бригады украинских солдат во время их перемещения в районе населенного пункта Торское. Кроме того, ее расчеты уничтожили два украинских орудия Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика".
Также начальник пресс-центра добавил, что расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил два беспилотника типа "Фурия" в районах Рубежного и Варваровки.