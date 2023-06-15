https://uz.sputniknews.ru/20230615/tashkent-nepriyatnyy-zapax-ulitsa-jaloba-instruktsiya-35987951.html

Как пожаловаться на неприятный запах на улице Ташкента – инструкция

Как пожаловаться на неприятный запах на улице Ташкента – инструкция

В соцсетях жители Ташкента обсуждают неприятный запах на улице.

2023-06-15T13:37+0500

2023-06-15T13:37+0500

2023-06-15T13:37+0500

ташкент

узбекистан

общество

запах

жалоба

улица

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Причины неприятного запаха на улице могут быть разными: от неисправности канализационной системы до выбросов близлежащих предприятий.Sputnik разобрался, куда обращаться и как подать жалобу в подобной ситуации.Отправить заявку с жалобой можно онлайн через интерактивный сервис Xalq Nazorati. Этот портал занимается проблемами городской инфраструктуры, благоустройства, общественного транспорта, сферы жилищно-коммунального обслуживания, торговли и услуг. Все услуги оказываются жителям города бесплатно.После авторизации войдите в раздел "Общественное пространство". Далее найдите окно "Экология" и нажмите на кнопку "Неприятный запах на улице".В открывшимся окне опишите проблему, а также приложите фото описываемого района. После этого нажмите на кнопку "отправить".Специалисты рассмотрят заявку в течение нескольких рабочих дней. Её статус можно будет отследить на сайте в разделе уведомлений. После решения проблемы подтвердите решение кнопкой "подтверждено жителем".

https://uz.sputniknews.ru/20230615/uzbekistan-praktika-oplata-predpriyatiya-studenty-35981918.html

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