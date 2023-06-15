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https://uz.sputniknews.ru/20230615/tashkent-nepriyatnyy-zapax-ulitsa-jaloba-instruktsiya-35987951.html
Как пожаловаться на неприятный запах на улице Ташкента – инструкция
Как пожаловаться на неприятный запах на улице Ташкента – инструкция
В соцсетях жители Ташкента обсуждают неприятный запах на улице.
2023-06-15T13:37+0500
2023-06-15T13:37+0500
ташкент
узбекистан
общество
запах
жалоба
улица
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Причины неприятного запаха на улице могут быть разными: от неисправности канализационной системы до выбросов близлежащих предприятий.Sputnik разобрался, куда обращаться и как подать жалобу в подобной ситуации.Отправить заявку с жалобой можно онлайн через интерактивный сервис Xalq Nazorati. Этот портал занимается проблемами городской инфраструктуры, благоустройства, общественного транспорта, сферы жилищно-коммунального обслуживания, торговли и услуг. Все услуги оказываются жителям города бесплатно.После авторизации войдите в раздел "Общественное пространство". Далее найдите окно "Экология" и нажмите на кнопку "Неприятный запах на улице".В открывшимся окне опишите проблему, а также приложите фото описываемого района. После этого нажмите на кнопку "отправить".Специалисты рассмотрят заявку в течение нескольких рабочих дней. Её статус можно будет отследить на сайте в разделе уведомлений. После решения проблемы подтвердите решение кнопкой "подтверждено жителем".
https://uz.sputniknews.ru/20230615/uzbekistan-praktika-oplata-predpriyatiya-studenty-35981918.html
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ташкент узбекистан общество запах жалоба улица как пожаловаться на неприятный запах на улице вонь xalq nazorati
ташкент узбекистан общество запах жалоба улица как пожаловаться на неприятный запах на улице вонь xalq nazorati

Как пожаловаться на неприятный запах на улице Ташкента – инструкция

13:37 15.06.2023
© AFP / RODRIGO BUENDIAМужчина закрывает нос. Иллюстративное фото
Мужчина закрывает нос. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2023
© AFP / RODRIGO BUENDIA
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В социальных сетях ташкентцы обсуждают неприятный запах в жилых районах города. Куда обращаться и как пожаловаться в подобной ситуации – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Причины неприятного запаха на улице могут быть разными: от неисправности канализационной системы до выбросов близлежащих предприятий.
Sputnik разобрался, куда обращаться и как подать жалобу в подобной ситуации.
Отправить заявку с жалобой можно онлайн через интерактивный сервис Xalq Nazorati. Этот портал занимается проблемами городской инфраструктуры, благоустройства, общественного транспорта, сферы жилищно-коммунального обслуживания, торговли и услуг. Все услуги оказываются жителям города бесплатно.
После авторизации войдите в раздел "Общественное пространство". Далее найдите окно "Экология" и нажмите на кнопку "Неприятный запах на улице".
В открывшимся окне опишите проблему, а также приложите фото описываемого района. После этого нажмите на кнопку "отправить".
Специалисты рассмотрят заявку в течение нескольких рабочих дней. Её статус можно будет отследить на сайте в разделе уведомлений. После решения проблемы подтвердите решение кнопкой "подтверждено жителем".
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