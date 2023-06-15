https://uz.sputniknews.ru/20230615/uzbekistan-praktika-oplata-predpriyatiya-studenty-35981918.html
В Узбекистане запустят оплачиваемую производственную практику для студентов
В Узбекистане запустят оплачиваемую производственную практику для студентов
Студенты старших курсов смогут проходить оплачиваемую практику на предприятиях.
2023-06-15T12:05+0500
2023-06-15T12:05+0500
2023-06-15T12:11+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Узбекистане запустят эксперимент по введению оплачиваемой практики на предприятиях для студентов.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ. Эксперимент пройдет в рамках дуальной системы образования "Мастер профессии", которую начнут вводить уже в 2023/2024 учебном году для студентов 3-4 курсов Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.Практика будет проходить в сотрудничестве с предпринимателями. Сначала Торгово-промышленная палата определит, в каких кадрах нуждаются производственные предприятия и сфера услуг, а также какие требования они предъявляют к потенциальному кандидату.Затем ведомство разместит информацию о рабочих местах на сайте, чтобы студенты могли ознакомиться с ней и выбрать подходящие вакансии.После этого электронные направления по рабочим местам, которые выбрали студенты, направят соответствующим предприятиям.Программу производственной практики утвердят учебные заведения совместно с предприятиями и Торгово-промышленной палатой.За прохождение практики студентам будут начислять зарплату, часть которой в размере до 2 млн сумов ежемесячно возьмет на себя Государственный фонд содействия занятости.Напомним, дуальная система образования "Мастер профессии" уже работает в колледжах республики.
https://uz.sputniknews.ru/20230614/uzbekistan-posolstvo-novaya-doljnost-transport-35968439.html
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общество образование узбекистан студенты вуз практика заработная плата мастер профессии производство предприятие работа
общество образование узбекистан студенты вуз практика заработная плата мастер профессии производство предприятие работа
В Узбекистане запустят оплачиваемую производственную практику для студентов
12:05 15.06.2023 (обновлено: 12:11 15.06.2023)
Студенты старших курсов смогут проходить оплачиваемую практику на предприятиях. Эксперимент запустят уже в ближайшем учебном году в одном из университетов столицы.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Узбекистане запустят эксперимент по введению оплачиваемой практики на предприятиях для студентов.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ
. Эксперимент пройдет в рамках дуальной системы образования "Мастер профессии", которую начнут вводить уже в 2023/2024 учебном году для студентов 3-4 курсов Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.
Практика будет проходить в сотрудничестве с предпринимателями. Сначала Торгово-промышленная палата определит, в каких кадрах нуждаются производственные предприятия и сфера услуг, а также какие требования они предъявляют к потенциальному кандидату.
Затем ведомство разместит информацию о рабочих местах на сайте, чтобы студенты могли ознакомиться с ней и выбрать подходящие вакансии.
После этого электронные направления по рабочим местам, которые выбрали студенты, направят соответствующим предприятиям.
Программу производственной практики утвердят учебные заведения совместно с предприятиями и Торгово-промышленной палатой.
За прохождение практики студентам будут начислять зарплату, часть которой в размере до 2 млн сумов ежемесячно возьмет на себя Государственный фонд содействия занятости.
Напомним, дуальная система образования "Мастер профессии" уже работает в колледжах республики.