https://uz.sputniknews.ru/20230615/uzbekistan-praktika-oplata-predpriyatiya-studenty-35981918.html

В Узбекистане запустят оплачиваемую производственную практику для студентов

В Узбекистане запустят оплачиваемую производственную практику для студентов

Студенты старших курсов смогут проходить оплачиваемую практику на предприятиях.

2023-06-15T12:05+0500

2023-06-15T12:05+0500

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общество

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студенты

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Узбекистане запустят эксперимент по введению оплачиваемой практики на предприятиях для студентов.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ. Эксперимент пройдет в рамках дуальной системы образования "Мастер профессии", которую начнут вводить уже в 2023/2024 учебном году для студентов 3-4 курсов Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.Практика будет проходить в сотрудничестве с предпринимателями. Сначала Торгово-промышленная палата определит, в каких кадрах нуждаются производственные предприятия и сфера услуг, а также какие требования они предъявляют к потенциальному кандидату.Затем ведомство разместит информацию о рабочих местах на сайте, чтобы студенты могли ознакомиться с ней и выбрать подходящие вакансии.После этого электронные направления по рабочим местам, которые выбрали студенты, направят соответствующим предприятиям.Программу производственной практики утвердят учебные заведения совместно с предприятиями и Торгово-промышленной палатой.За прохождение практики студентам будут начислять зарплату, часть которой в размере до 2 млн сумов ежемесячно возьмет на себя Государственный фонд содействия занятости.Напомним, дуальная система образования "Мастер профессии" уже работает в колледжах республики.

https://uz.sputniknews.ru/20230614/uzbekistan-posolstvo-novaya-doljnost-transport-35968439.html

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