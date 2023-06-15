https://uz.sputniknews.ru/20230615/tashkent-otklyuchenie-elektrichestvo-adresa-35986019.html

В трех районах Ташкента нет электричества — адреса

В трех районах Ташкента нет электричества — адреса

Электричества не будет Яшнабадском, Мирабадском и Чиланзарском районах.

2023-06-15T12:03+0500

2023-06-15T12:03+0500

2023-06-15T12:06+0500

общество

ташкент

узбекистан

электричество

министерство энергетики узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/01/35570150_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4f1d20939091fc7e85a43751e446ff4a.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Жители трех районов Ташкента частично остались без электричества, передает министерство энергетики. Электричества не будет сегодня в следующих локациях:Причиной отключения стали профилактические работы по предупреждению и устранению аварий в энергосистеме.Как сообщает ведомство, подачу электроэнергии могут восстановить раньше намеченного времени.

https://uz.sputniknews.ru/20230614/sik-uzbekistan-utverjdeniye-trafaret-shrift-brayl-35957828.html

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество ташкент узбекистан электричество ограничение отключение почему нет света министерство энергетики