https://uz.sputniknews.ru/20230615/tashkent-otklyuchenie-elektrichestvo-adresa-35986019.html
В трех районах Ташкента нет электричества — адреса
В трех районах Ташкента нет электричества — адреса
Электричества не будет Яшнабадском, Мирабадском и Чиланзарском районах.
2023-06-15T12:03+0500
2023-06-15T12:03+0500
2023-06-15T12:06+0500
общество
ташкент
узбекистан
электричество
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Жители трех районов Ташкента частично остались без электричества, передает министерство энергетики. Электричества не будет сегодня в следующих локациях:Причиной отключения стали профилактические работы по предупреждению и устранению аварий в энергосистеме.Как сообщает ведомство, подачу электроэнергии могут восстановить раньше намеченного времени.
https://uz.sputniknews.ru/20230614/sik-uzbekistan-utverjdeniye-trafaret-shrift-brayl-35957828.html
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общество ташкент узбекистан электричество ограничение отключение почему нет света министерство энергетики
общество ташкент узбекистан электричество ограничение отключение почему нет света министерство энергетики
В трех районах Ташкента нет электричества — адреса
12:03 15.06.2023 (обновлено: 12:06 15.06.2023)
Электричества не будет сегодня до вечера в некоторых махаллях Яшнабадского, Мирабадского и Чиланзарского районов.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Жители трех районов Ташкента частично остались без электричества, передает
министерство энергетики.
Электричества не будет сегодня в следующих локациях:
Яшнабадский район — до 16.00 в махаллях "Товкантепа" и "Миришкор";
Мирабадский район — до 17.00 в махаллях "Инокобод" и "Банокатий";
Чиланзарский район — до 17.00 в махаллях "Катартал" и "Хосилот".
Причиной отключения стали профилактические работы по предупреждению и устранению аварий в энергосистеме.
Как сообщает ведомство, подачу электроэнергии могут восстановить раньше намеченного времени.