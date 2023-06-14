https://uz.sputniknews.ru/20230614/sik-uzbekistan-utverjdeniye-trafaret-shrift-brayl-35957828.html

Какие условия создадут на президентских выборах в РУз для людей с нарушениями зрения

Какие условия создадут на президентских выборах в РУз для людей с нарушениями зрения

Специальными трафаретами обеспечат каждый избирательный участок, чтобы незрячие и слабовидящие избиратели смогли проголосовать самостоятельно. Также, при необходимости, кабины для голосования оборудуют лупами и установят в них дополнительное освещение.

2023-06-14T14:36+0500

2023-06-14T14:36+0500

2023-06-14T15:26+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

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общество

голосование

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робахон махмудова

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Образец трафарета на основе азбуки Брайля для заполнения бюллетеня для голосования на президентских выборах утвердили на очередном заседании ЦИК Узбекистана.Такими трафаретами обеспечат каждый избирательный участок.Для людей с инвалидностью на избирательных участках создадут следующие условия:Ранее ЦИК утвердил бюллетень для голосования на выборах президента (образец).В нем в алфавитном порядке будут указаны четыре кандидата, на узбекском языке на основе латиницы. Таким же образом они будут перечислены в протоколах с результатами подсчёта голосов на избирательных участках и с результатами выборов.Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля. На основании представления МИД в ЦИК 56 избирательных участков создадут при 39 дипломатических и иных представительствах Узбекистана в зарубежных странах.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева. Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.

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