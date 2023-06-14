https://uz.sputniknews.ru/20230614/sik-uzbekistan-utverjdeniye-trafaret-shrift-brayl-35957828.html
Какие условия создадут на президентских выборах в РУз для людей с нарушениями зрения
Какие условия создадут на президентских выборах в РУз для людей с нарушениями зрения
Специальными трафаретами обеспечат каждый избирательный участок, чтобы незрячие и слабовидящие избиратели смогли проголосовать самостоятельно. Также, при необходимости, кабины для голосования оборудуют лупами и установят в них дополнительное освещение.
2023-06-14T14:36+0500
2023-06-14T14:36+0500
2023-06-14T15:26+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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цик узбекистана
президент узбекистана
общество
голосование
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выборы
шавкат мирзиёев
робахон махмудова
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Образец трафарета на основе азбуки Брайля для заполнения бюллетеня для голосования на президентских выборах утвердили на очередном заседании ЦИК Узбекистана.Такими трафаретами обеспечат каждый избирательный участок.Для людей с инвалидностью на избирательных участках создадут следующие условия:Ранее ЦИК утвердил бюллетень для голосования на выборах президента (образец).В нем в алфавитном порядке будут указаны четыре кандидата, на узбекском языке на основе латиницы. Таким же образом они будут перечислены в протоколах с результатами подсчёта голосов на избирательных участках и с результатами выборов.Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля. На основании представления МИД в ЦИК 56 избирательных участков создадут при 39 дипломатических и иных представительствах Узбекистана в зарубежных странах.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева. Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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узбекистан цик узбекистана президент узбекистана голосование инвалиды выборы общество шавкат мирзиёев робахон махмудова улугбек иноятов абдушукур хамзаев
узбекистан цик узбекистана президент узбекистана голосование инвалиды выборы общество шавкат мирзиёев робахон махмудова улугбек иноятов абдушукур хамзаев
Какие условия создадут на президентских выборах в РУз для людей с нарушениями зрения
14:36 14.06.2023 (обновлено: 15:26 14.06.2023)
Специальными трафаретами обеспечат каждый избирательный участок, чтобы незрячие и слабовидящие избиратели смогли проголосовать самостоятельно. Также, при необходимости, кабины для голосования оборудуют лупами и установят в них дополнительное освещение.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Образец трафарета на основе азбуки Брайля для заполнения бюллетеня для голосования на президентских выборах утвердили на очередном заседании ЦИК Узбекистана.
Такими трафаретами обеспечат каждый избирательный участок.
Для людей с инвалидностью на избирательных участках создадут следующие условия:
разместят кабины для тайного голосования, специально оборудованные для лиц с ограниченными возможностями;
при необходимости установят оптические лупы и дополнительное освещение для незрячих и слабовидящих избирателей;
в зависимости от потребности организуют бесплатный проезд голосующих граждан с инвалидностью к местам проведения голосования в густонаселенных районах;
на входах и выходах из зданий, где расположен избирательный участок, установят пандусы шириной не менее 90 см и углом съезда (наклоном) не более 300.
Ранее
ЦИК утвердил бюллетень
для голосования на выборах президента (образец).
В нем в алфавитном порядке будут указаны четыре кандидата, на узбекском языке на основе латиницы. Таким же образом они будут перечислены в протоколах с результатами подсчёта голосов на избирательных участках и с результатами выборов.
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля. На основании представления МИД в ЦИК 56 избирательных участков создадут при 39 дипломатических и иных представительствах Узбекистана в зарубежных странах.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация
кандидатов в президенты.
До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.