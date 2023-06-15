https://uz.sputniknews.ru/20230615/uzbekistan-laboratoriya-kasperskiy-biznes-rost-lider-sng-35982493.html

В Узбекистане Kaspersky растет быстрее, чем в других странах СНГ

В Узбекистане Kaspersky растет быстрее, чем в других странах СНГ

В числе лидеров бизнеса "Лаборатории Касперского" также Беларусь.

2023-06-15T12:04+0500

2023-06-15T12:04+0500

2023-06-15T12:04+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Из всех стран СНГ бизнес "Лаборатории Касперского" быстрее всего растет Узбекистане в Беларуси, рассказала управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова.Об этом сообщает РИА Новости.Диалог прошел на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По ее словам, в целом в странах СНГ наблюдается "устойчивый рост" бизнеса компании, но ситуация везде разная.Что касается атак на эти страны, то они связаны с экономическими характеристиками регионов."Например, Казахстан — это достаточно промышленный регион, и там последние несколько лет мы видим рост внимания злоумышленников именно к индустриальным и производственным объектам", — отметила топ-менеджер.При этом она добавила, что рост атак наблюдается во всех странах, в том числе в РФ и странах СНГ, где развита промышленность, объяснив это, в первую очередь, тем, что современные системы цифровизации и автоматизации начинают связывать контуры корпоративной сети с контурами промышленной сети, после чего происходит обмен данными.Ранее Sputnik сообщал о том, что банкиров Узбекистана научат отражать кибератаки.

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