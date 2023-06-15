https://uz.sputniknews.ru/20230615/vsu-obstrely-rf-spasaet-lyudey-kaxovskaya-ges-zaxarova-35991081.html
ВСУ продолжает обстрелы, пока РФ спасает людей в районе Каховской ГЭС — Захарова
ВСУ продолжает обстрелы, пока РФ спасает людей в районе Каховской ГЭС — Захарова
Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу много лет, с первых дней агрессии Украины, заявила представитель МИД РФ на Петербургском международном экономическом форуме.
2023-06-15T14:38+0500
2023-06-15T14:38+0500
2023-06-15T15:13+0500
россия
мид рф
мария захарова
гэс
гуманитарная помощь
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Киев продолжает обстрелы гражданских объектов в жилых районах, в то время как Россия прилагает усилия по спасению жителей районов, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума. В районе ГЭС было затоплено 36 населенных пунктов, сотрудники МЧС спасли более 2 тыс. мирных жителей, включая детей, доставили в зону подтопления более 75 тонн продуктов и 30 тонн бутилированной воды. Представитель МИД напомнила, что все эти годы Россия отправляла гуманитарный груз на Донбасс.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14 — 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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пмэф россия политика мид рф мария захарова брифинг каховская гэс обстрелы гуманитарная помощь мирное население гражданская инфраструктура дети
пмэф россия политика мид рф мария захарова брифинг каховская гэс обстрелы гуманитарная помощь мирное население гражданская инфраструктура дети
ВСУ продолжает обстрелы, пока РФ спасает людей в районе Каховской ГЭС — Захарова
14:38 15.06.2023 (обновлено: 15:13 15.06.2023)
Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу много лет, с первых дней агрессии Украины, заявила представитель МИД РФ на Петербургском международном экономическом форуме.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Киев продолжает обстрелы гражданских объектов в жилых районах, в то время как Россия прилагает усилия по спасению жителей районов, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.
"В то время как Россия прикладывает максимум усилий для спасения жителей пострадавших районов и обеспечения их всем необходимым, киевские власти продолжают обстрелы гражданских объектов", — сказала Захарова.
В районе ГЭС было затоплено 36 населенных пунктов, сотрудники МЧС спасли более 2 тыс. мирных жителей, включая детей, доставили в зону подтопления более 75 тонн продуктов и 30 тонн бутилированной воды.
"Вот те, кто это [обстрел ГЭС] делал, думал о детях? А ведь они там есть. И их там много", — подчеркнула Мария Захарова, напомнив, что киевский режим планомерно, из года в год продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру.
Представитель МИД напомнила, что все эти годы Россия отправляла гуманитарный груз на Донбасс.
"Все эти годы колонны с гуманитарным грузом шли на Донбасс.... Сколько было всего привезено туда, чтобы поддерживать гражданское население, тех же самых детей", — напомнила Захарова.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14 — 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.