https://uz.sputniknews.ru/20230615/vsu-obstrely-rf-spasaet-lyudey-kaxovskaya-ges-zaxarova-35991081.html

ВСУ продолжает обстрелы, пока РФ спасает людей в районе Каховской ГЭС — Захарова

ВСУ продолжает обстрелы, пока РФ спасает людей в районе Каховской ГЭС — Захарова

Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу много лет, с первых дней агрессии Украины, заявила представитель МИД РФ на Петербургском международном экономическом форуме.

2023-06-15T14:38+0500

2023-06-15T14:38+0500

2023-06-15T15:13+0500

россия

мид рф

мария захарова

гэс

гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Киев продолжает обстрелы гражданских объектов в жилых районах, в то время как Россия прилагает усилия по спасению жителей районов, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума. В районе ГЭС было затоплено 36 населенных пунктов, сотрудники МЧС спасли более 2 тыс. мирных жителей, включая детей, доставили в зону подтопления более 75 тонн продуктов и 30 тонн бутилированной воды. Представитель МИД напомнила, что все эти годы Россия отправляла гуманитарный груз на Донбасс.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14 — 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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