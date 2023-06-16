https://uz.sputniknews.ru/20230616/rossiya-grajdanstvo-uproscheniye-spetsialnosti-perechen-36019873.html

Представителям каких профессий получить гражданство России стало проще

Представителям каких профессий получить гражданство России стало проще

В списке из 203 специальностей — медики, педагоги, работники сельского хозяйства, инженеры, строители, металлурги, специалисты по ремонту электрооборудования.

2023-06-16T14:55+0500

2023-06-16T14:55+0500

2023-06-16T14:55+0500

россия

работа

гражданство

выдача гражданства

общество

миграция

профессия

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В России расширили перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, которые могут получить гражданство этой страны в упрощенном порядке. Соответствующий документ утвердили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.Он включает 14 разделов и 203 специальности.В списке профессий — врачи, фармацевты, средний медперсонал, учителя, логопеды, воспитатели, аграрии, строители, специалисты в области геологии, атомной энергетики, разработчики программного обеспечения, журналисты и литературные работники, механики и металлурги.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане упростили процедуру рассмотрения заявлений на ПМЖ.

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