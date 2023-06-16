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https://uz.sputniknews.ru/20230616/rossiya-grajdanstvo-uproscheniye-spetsialnosti-perechen-36019873.html
Представителям каких профессий получить гражданство России стало проще
Представителям каких профессий получить гражданство России стало проще
В списке из 203 специальностей — медики, педагоги, работники сельского хозяйства, инженеры, строители, металлурги, специалисты по ремонту электрооборудования.
2023-06-16T14:55+0500
2023-06-16T14:55+0500
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общество
миграция
профессия
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В России расширили перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, которые могут получить гражданство этой страны в упрощенном порядке. Соответствующий документ утвердили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.Он включает 14 разделов и 203 специальности.В списке профессий — врачи, фармацевты, средний медперсонал, учителя, логопеды, воспитатели, аграрии, строители, специалисты в области геологии, атомной энергетики, разработчики программного обеспечения, журналисты и литературные работники, механики и металлурги.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане упростили процедуру рассмотрения заявлений на ПМЖ.
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россия работа гражданство выдача гражданства миграция профессия общество
россия работа гражданство выдача гражданства миграция профессия общество

Представителям каких профессий получить гражданство России стало проще

14:55 16.06.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
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В списке из 203 специальностей — медики, педагоги, работники сельского хозяйства, инженеры, строители, металлурги, специалисты по ремонту электрооборудования.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В России расширили перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, которые могут получить гражданство этой страны в упрощенном порядке.
Соответствующий документ утвердили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
Он включает 14 разделов и 203 специальности.
В списке профессий — врачи, фармацевты, средний медперсонал, учителя, логопеды, воспитатели, аграрии, строители, специалисты в области геологии, атомной энергетики, разработчики программного обеспечения, журналисты и литературные работники, механики и металлурги.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане упростили процедуру рассмотрения заявлений на ПМЖ.
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